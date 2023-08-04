Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bolehkah Makan Permen Karet saat Naik Pesawat? Simak Penjelasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:00 WIB
Bolehkah Makan Permen Karet saat Naik Pesawat? Simak Penjelasannya
Ilustrasi kabin pesawat. (Foto: iStock)
A
A
A

APAKAH boleh makan permen karet saat naik pesawat? Pertanyaan ini mungkin ada di benak sebagian traveler mengingat pesawat memiliki aturan ketat yang harus ditaati setiap penumpang demi keselematan dan kenyamanan.

Mengunyah permen karet memang kegemaran banyak orang karena selain buat mengatasi bau mulut juga untuk memberi ketenangan.

Namun, apakah di pesawat boleh makan permen karet?

 BACA JUGA:

Ada banyak kasus di mana sebagian penumpang pesawat mengunyah permen karet selama penerbangan, terutama saat take off atau lepas landas dan landing (mendarat). Hal ini dilakukan karena dianggap bisa membantu mengurangi gangguan pendengaran saat mengudara.

Melansir dari Express, seorang dokter bernama Ben MacFarlane dalam artikelnya mengungkapkan bahwa penumpang pesawat terbang seharusnya tidak boleh mengunyah permen karet selama penerbangan. Meski pun untuk alasan mengatasi sakit telinga.

 Ilustrasi

Ilustrasi makan permen karet

“Lupakan permen karet untuk menghentikan sakit telinga saat lepas landas atau mendarat,” tulis dokter Ben MacFarlane.

 BACA JUGA:

Menurutnya, mengunyah permen karet bisa menyebabkan lebih banyak udara masuk ke dalam tubuh layaknya minum minuman bersoda.

Selain itu, permen karet juga meningkatkan risiko tersedak jika ada turbulensi atau pendaratan gelombang.

“Mengunyah membuat kita menelan lebih banyak udara–seperti air bersoda. Ini juga merupakan risiko tersedak dalam turbulensi atau pendaratan bergelombang.” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
