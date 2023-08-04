Tanara Serang Disiapkan Jadi Pusat Kawasan Wisata Religi Berbasis Kearifan Lokal

PEMKAB Serang, Banten sedang menyiapkan wilayah Tanara menjadi Pusat Kawasan Wisata Religi, agar menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Nantinya di kawasan tersebut akan didorong munculnya usaha-usaha kuliner.

"Untuk mewujudkan rencana tersebut, kami telah menyiapkan program kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bentuk penyiapan sumber daya manusia dan penataan lokasinya," kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (4/8/2023).

BACA JUGA:

Hal itu disampaikan Ratu Tatu saat menghadiri Festival Budaya Silat Kaserangan di Lapangan Mesjid Agung Tanara di Kecamatan Tanara, Serang, Kamis.

Menurutnya perlu dipersiapkan SDM untuk mendukung pariwisata agar ada keselarasan yang saling mendukung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

"Yang kami siapkan tidak hanya anggaran tetapi juga perlu ada dukungan dari masyarakat Tanara dan sekitarnya. Mulai dari perilaku masyarakat, kebersihan lingkungan," ujar Ratu Tatu.

BACA JUGA:

Ratu Tatu juga ingin mendorong tumbuhnya perekonomian dan UMKM seperti kedai-kedai kuliner di sekitar kawasan wisata religi tersebut.

“Kebiasaan warga Tanara, mengkaji kitab kuning dan menggelar pengajian akan sangat kondusif untuk lingkungan kawasan wisata religi. Karena itu kami juga akan membangun pusat kajian kitab kuning dengan menyajikan karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani,” ujar Tatu.