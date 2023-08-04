Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kesal Penerbangan Dialihkan, Pilot Gambar Alat Kelamin di Langit

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |02:00 WIB
Kesal Penerbangan Dialihkan, Pilot Gambar Alat Kelamin di Langit
Jalur penerbangan berbentuk kalamin pria di langit sebelah timur Sisilia. (Foto: Flightradar24/Insider)
PENGALIHAN penerbangan pernah dialami oleh sejumlah maskapai. Biasanya kondisi ini terjadi akibat berbagai faktor. Mulai dari cuaca buruk, masalah mekanis, pemogokan, hingga bencana alam.

Namun, terkadang pengalihan penerbangan membuat pilot kesal, sehingga melampiaskannya dengan hal-hal ‘gabut’. Seperti yang dilakukan pilot pesawat Lufthansa baru-baru ini.

Diduga akibat frustasi karena pengalihan penerbangan, pilot maskapai penerbangan terbesar di Eropa itu malah "bermanuver" pesawat dengan lintasan berbentuk phallic atau menyerupai penis sepanjang 15 mil di awan.

Melansir dari Business Insider, Jumat (4/8/2023), pesawat Lufthansa itu terbang dari Frankfurt, Jerman dan seharusnya mendarat di Sisilia, Italia, pada 28 Juli 2023.

Namun, menurut situs web lalu lintas udara Flightradar24, pesawat diminta untuk mendarat di Malta di tengah penerbangan.

 

Hal tersebut rupanya disebabkan karena adanya gangguan di tujuan awal penerbangan yang berlokasi Bandara Catania-Fontanarossa.

Lokasi tersebut diketahui sedang mengalami perbaikan setelah insiden kebakaran akibat gelombang panas yang cukup tinggi pada 16 Juli lalu, sehingga merusak bagian terminal utama.

Menurut Data Flightradar24, pasca menerima permintaan pengalihan, pesawat Lufthansa terbang melewati Catania sebelum menghabiskan sekitar 16 menit untuk membuat lingkaran berbentuk penis tersebut di atas laut lepas pantai timur Sisilia.

Pesawat kemudian menelusuri kembali rutenya kembali ke Catania dan melanjutkan ke Malta, di mana maskapai berbasis di Cologne Jerman itu mendarat sekitar 35 menit kemudian.

Meski begitu, sejauh ini masih belum jelas apakah pilot sengaja mendesain bentuk penis tersebut. Meski banyak yang bertanya kepada Lufthansa terkait hal ini, namun pihak maskapai justru sengaja menghindari pertanyaan tersebut dan enggan memberi tanggapan.

