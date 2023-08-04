Booking Hotel di Mister Aladin Bisa Hemat s.d Rp1 Juta! Yuk Liburan

MERDEKA secara finansial merupakan keinginan banyak orang, apalagi para traveler. Mereka yang hobi bepergian, biasanya suka galau masalah keuangan. Untungnya, hal ini nggak berlaku kalau Anda booking liburannya di Mister Aladin!

Soalnya, di bulan kemerdekaan ini, ada banyak banget diskon yang bisa Anda dapatkan di Mister Aladin. Salah satunya seperti diskon untuk menginap di hotel-hotel pilihan yang bisa bikin Anda hemat hingga Rp1.000.000!

Menariknya, hotel-hotel lokal pilihan yang tersedia di Mister Aladin ada banyak banget! Sehingga, Anda bisa bebas memilih lokasinya sesuai dengan destinasi wisata yang Anda inginkan.

Makanya, tunggu apa lagi! Yuk segera rencanakan liburan Anda dan booking hotelnya di Mister Aladin. Soalnya, promonya terbatas nih! Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari karena nggak kebagian.

Manjakan diri Anda dengan pelayanan hotel yang baik. Serta manfaatkan fasilitas yang tersedia seperti kolam renang, pusat kebugaran, rooftop, restoran, dan masih banyak lagi (sesuai dengan kebijakan hotel).