HOME WOMEN TRAVEL

Viral Cahaya Biru Memancar di Pantai Venice California Bikin Takjub, Fenomena Apa?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:00 WIB
Viral Cahaya Biru Memancar di Pantai Venice California Bikin Takjub, Fenomena Apa?
Laut memancarkan cahaya biru di Pantai Venice, California, AS (Foto: Instagram/@andrew_major)
SEBUAH video yang menampilkan air laut memancarkan cahaya biru di Pantai Venice, California, Amerika Serikat viral di media sosial.

Hal itu diabadikan oleh salah seorang wisatawan yang diunggah pada akun Twitter @louisecole.

“Saya menyaksikan fenomena sekali seumur hidup, alga yang bercahaya muncul di laut dan pantai di California. Ketika kami berlari ke pantai Venesia, inilah yang kami lihat! Saya harus melompat ke laut, laut bersinar di sekitar saya, saya merasa seperti di Avatar!,” tulis Cole dalam unggahannya.

Dalam video berdurasi 1 menit itu, terlihat Cole dan seorang temannya yang sedang berjalan di atas hamparan pasir pantai yang bercahaya. Cahaya biru tersebut keluar, setiap ia melangkahkan kaki di atas pasir.

“Wow lihat bioluminensasi di pasir ini! Oh Tuhan, ini gila,” sambungnya.

Pantai Venice

(Foto: Instagram/@andrew_major)

Tidak hanya pasir, cahaya tersebut juga dikeluarkan dari deburan air laut. Kondisi malam yang gelap, membuat cahaya biru ini terlihat sangat kontras dan cukup menarik perhatian.

Penyebab Bioluminensasi

Melansir Livescience, beberapa hewan diketahui dapat menciptakan cahayanya sendiri, yang disebut bioluminesensi.

Kunang-kunang mungkin adalah contoh yang paling terkenal, meskipun banyak spesies lain yang bercahaya, termasuk cacing pendar, anglerfish, dan gurita. Bahkan beberapa tumbuhan, seperti jamur dan cendawan lainnya, bersifat bercahaya.

