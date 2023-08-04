Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terkenal dengan Reognya yang Mendunia, Apa Kepanjangan Ponorogo?

Cita Zenitha , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |10:00 WIB
Terkenal dengan Reognya yang Mendunia, Apa Kepanjangan Ponorogo?
Alun-Alun Ponorogo, Jawa Timur (Foto: dok. Rider Santai)
A
A
A

PONOROGO ialah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.372 kilometer persegi.

Sekitar 964.253 jiwa penduduk tinggi di Kabupaten Ponorogo. Dulu Ponorogo merupakan sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Raden Batoro Katong pada 11 Agustus 1496.

Kepanjangan dari Ponorogo tidak lepas dari sejarah Raden Batoro Katong mendirikan kabupaten ini.

Melansir laman ponorogo.go.id kepanjangan dari Ponorogo adalah 'Pramana Raga'. Arti kata Pramana adalah daya kekuatan, permono, atau rahasia hidup. Sementara, arti Raga adalah jasmani.

Makna dari Drama Raga adalah tubuh manusia menyimpan rahasia hidup berupa olah batin. Dalam tubuh dan batin manusia menyimpan sifat-sifat amarah, aluwamah, shufiah dan muthmainah.

Reog Ponorogo

Kesenian Reog Ponorogo (Foto: MNC Portal)

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki keahlian untuk menempatkan diri di manapun dan kapanpun. Lambat laun nama Pramana Raga berubah menjadi Ponorogo.

Latar belakang nama Ponorogo berasal dari kesepakatan musyawarah antara Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo.

Keempat tokoh tersebut berunding pada hari Jumat saat bulan purnama. Perundingan dilakukan di sebuah tanah lapang dekat gumuk (wilayah Katongan).

Berdasarkan Babad Ponorogo, berdirinya Ponorogo bermula saat Raden Katong datang ke wilayah Wengker untuk membangun pemukiman. Situasi dan kondisi yang tidak bersahabat menjadi tantangan bagi Raden Katong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/406/3074321/4_fakta_pantai_kedung_tumpang_tulungagung-Bpaq_large.jpg
4 Fakta Pantai Kedung Tumpang Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/406/2926631/suhu-politik-memanas-pemprov-jatim-optimis-pariwisata-tetap-tumbuh-positif-hafqlmcIE7.jpg
Suhu Politik Memanas, Pemprov Jatim Optimis Pariwisata Tetap Tumbuh Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/406/2900804/menguak-asal-usul-mengapa-kediri-dijuluki-kota-tahu-jbx5q0Qt3T.jpg
Menguak Asal-usul Mengapa Kediri Dijuluki Kota Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/406/2866808/pernah-jadi-pusat-perdagangan-majapahit-begini-asal-usul-dan-sejarah-tuban-RGC3TATLQZ.JPG
Pernah Jadi Pusat Perdagangan Majapahit, Begini Asal-usul dan Sejarah Tuban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/406/2858048/kalahkan-jabar-dan-jateng-peredaran-uang-sektor-wisata-di-jawa-timur-capai-rp487-triliun-9UXi98BBnm.jpg
Kalahkan Jabar dan Jateng, Peredaran Uang Sektor Wisata di Jawa Timur Capai Rp487 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/406/2852350/berjuluk-kota-bambu-apa-sih-kepanjangan-ngawi-KzAierVyhy.JPG
Berjuluk Kota Bambu, Apa Sih Kepanjangan Ngawi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement