Terkenal dengan Reognya yang Mendunia, Apa Kepanjangan Ponorogo?

PONOROGO ialah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.372 kilometer persegi.

Sekitar 964.253 jiwa penduduk tinggi di Kabupaten Ponorogo. Dulu Ponorogo merupakan sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Raden Batoro Katong pada 11 Agustus 1496.

Kepanjangan dari Ponorogo tidak lepas dari sejarah Raden Batoro Katong mendirikan kabupaten ini.

Melansir laman ponorogo.go.id kepanjangan dari Ponorogo adalah 'Pramana Raga'. Arti kata Pramana adalah daya kekuatan, permono, atau rahasia hidup. Sementara, arti Raga adalah jasmani.

Makna dari Drama Raga adalah tubuh manusia menyimpan rahasia hidup berupa olah batin. Dalam tubuh dan batin manusia menyimpan sifat-sifat amarah, aluwamah, shufiah dan muthmainah.

Kesenian Reog Ponorogo (Foto: MNC Portal)

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki keahlian untuk menempatkan diri di manapun dan kapanpun. Lambat laun nama Pramana Raga berubah menjadi Ponorogo.

Latar belakang nama Ponorogo berasal dari kesepakatan musyawarah antara Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo.

Keempat tokoh tersebut berunding pada hari Jumat saat bulan purnama. Perundingan dilakukan di sebuah tanah lapang dekat gumuk (wilayah Katongan).

Berdasarkan Babad Ponorogo, berdirinya Ponorogo bermula saat Raden Katong datang ke wilayah Wengker untuk membangun pemukiman. Situasi dan kondisi yang tidak bersahabat menjadi tantangan bagi Raden Katong.