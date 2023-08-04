Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ini Alasan Penting Kenapa Meja Penumpang Harus Dilipat saat Pesawat Lepas Landas

Cita Zenitha , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:01 WIB
Ini Alasan Penting Kenapa Meja Penumpang Harus Dilipat saat Pesawat Lepas Landas
Meja lipat pesawat (Foto: iStock)
MEJA yang berada di depan penumpang harus dilipat saat pesawat lepas landas maupun mendarat. Peraturan ini menjadi instruksi yang harus ditaati oleh semua penumpang pesawat terbang.

Biasanya awak kabin akan memberi tahu penumpang untuk melipat meja saat pesawat lepas landas dan ketika mendarat. Ada alasan penting mengapa penumpang harus mematuhi peraturan ini.

Mengutip Business Insider, meja pesawat harus dilipat saat lepas landas agar tidak menghalangi proses evakuasi dalam keadaan darurat. Misalnya seperti pendaratan darurat atau pengereman mendadak. Situasi yang mengharuskan penumpang meninggal pesawat lebih cepat.

Meja yang telah dilipat memberikan ruang lebih kepada penumpang untuk melintasi kabin dan keluar dari pesawat. Dengan begitu dapat mempercepat proses evakuasi dengan lebih efisien.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Selain itu, meja yang dilipat akan mengurangi risiko cedera bagi penumpang. Pasalnya, penumpang mungkin akan terjepit atau terluka karena meja terbuka.

Adapun maksud dari meja pesawat adalah meja yang berada di depan kursi pesawat. Sementara, jika duduk pada barisan kursi paling depan maka meja biasanya terdapat pada bagian samping kursi.

Untuk alasan keamanan, awak kabin juga meminta penumpang untuk meletakkan kursi dalam posisi tegak dan membuka tirai jendela pesawat.

