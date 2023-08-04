Benarkah Tes Masuk Pramugari Wajib Lepas Busana dan Cek Keperawanan?

PROSES perekrutan seorang awak kabin tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan disebutkan bahwa calon pramugari sampai harus telanjang dada hingga ada tes keperawanan. Benarkah demikian?

Kali ini, seorang pramugari salah satu maskapai Indonesia, Sheryl sekaligus content creator dengan channel YouTube Sheryl.1010 mengungkap faktanya. Ia merupakan salah satu pengikut rekruitmen pramugari tersebut.

Memiliki lebih 84 ribu subscribers, Sheryl membagikan pengalamannya dalam menjalani rekruitmen tes masuk menjadi pramugari. Benarkah melepas pakaian serta tes keperawanan ada di dalam rangkaian tes tersebut?

Menurut Sheryl, dalam tes tersebut terdapat tahap di mana para calon pramugari harus melepas pakaian mereka.

“Tahapan kalian harus membuka pakaian itu ada pada saat medical check up. Kalau enggak salah pada saat pengecekan jantung. Yang dilepas hanyalah baju dan bra,” tutur sang awak kabin.

Ia menyatakan bahwa melepas pakaian diperuntukkan untuk cek kesehatan. Bagian pakaian yang dibuka pun adalah bagian atas yaitu atasan serta bra.

Hal tersebut harus dilakukan pasalnya, ada beberapa kabel yang harus ditempelkan pada tubuh para calon pramugari demi melakukan tes kesehatan. Tes dilakukan di suatu ruangan besar yang berisi banyak calon pramugari lainnya, namun dipisahkan melalui sekat-sekat.

Sejauh yang diketahuinya, Sheryl menuturkan bahwa hanya dokter dan perawat wanita yang melakukan tes kesehatan terhadap ia dan teman-temannya.

Namun kalau pun nantinya ada dokter maupun perawat laki-laki yang melakukan pengecekan tersebut, Anda tidak perlu khawatir.