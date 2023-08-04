Serupa tapi Tak Sama, Inilah Perbedaan Anjing Laut dan Singa Laut

KENDATI punya bentuk yang nyaris sama. Namun, karakteristik fisik dan adaptasi anjing laut dan singa laut rupanya berbeda lho.

Singa laut dan anjing laut berada dalam sub ordo taksonomi pinnedia. Dalam bahasa latin pinnedia artinya hewan dengan kaki bersirip.

Kedua mamalia laut ini juga merupakan karnivora. Lantas apa perbedaan antara anjing laut dan singa laut?

Melansir Ocean Service perbedaan antara anjing laut dan singa laut terlihat dari bentuk tubuh mereka. Anjing laut masuk ke dalam keluarga Phocidae. Mereka terkenal sebagai hewan yang tidak memiliki penutup telinga.

Keluarga Phocidae hanya memiliki lubang telinga kecil. Itulah mengapa anjing laut memiliki lubang kecil pada bagian kepalanya tetapi tidak terdapat penutup telinga.

Anjing Laut (Foto: waddensea-secretariat.org)

Sementara, singa laut masuk ke dalam keluarga otariidae yang terkenal sebagai anjing laut bertelinga. Singa laut memiliki penutup telinga luar yang terlihat.

Perbedaan utama keduanya terlihat dari bentuk siripnya. Anjing laut memiliki sirip depan dan belakang yang tertutup bulu pendek dengan cakar panjang.

Sebagai perbandingan, singa laut memiliki sirip tertutup kulit dengan cakap pada sirip belakang mereka.

Baik anjing laut dan singa laut adalah perenang handal. Hanya saja pergerakan keduanya saat berada di darat dan laut berbeda. Anjing laut mengandalkan sirip belakang untuk mendorong dirinya selama berenang.