5 Fakta Soto Tauco, Kuliner Malam Khas Slawi Kesukaan Ganjar Pranowo

LIMA fakta soto tauco di kawasan Slawi menarik untuk disimak. Salah satunya adalah kuliner malam ini menjadi kesukaan Ganjar Pranowo.

Melalui akun YouTube pribadinya, Gubernur Jawa Tengah itu membagikan pengalaman ketika mencicipi kuliner malam soto tauco yang berada di warung Sedap Malam, Slawi, Tegal.

Soto tauco adalah kuliner Indonesia yang berbeda dari soto pada umumnya. Kuliner itu berasal dari Tegal, serta disajikan dengan perpaduan soto dan tauco yang bercita rasa unik.

Tidak hanya tauco, soto tersebut juga dilengkapi taburan tambahan yang dapat menggugah selera.

Berikut lima fakta soto tauco yang menjadi kuliner favorit Ganjar Pranowo di Slawi:

1. Perpaduan soto dan tauco

Sesuai dengan namanya, soto tauco ini merupakan makanan berkuah perpaduan soto dan bumbu tauco. Tauco sendiri adalah salah satu bumbu makanan khas Indonesia yang terbuat dari biji kedelai yang dicampur dengan tepung dan difermentasi.

Selain tauco, soto tauco ini juga dilengkapi dengan potongan daging ayam, lontong, hingga tauge. Perpaduan setiap bahan yang ada di dalam soto tauco itu pun memberikan rasa nikmat dan sedap ketika menyantapnya.

2. Kolaborasi dua budaya

Soto tauco, kuliner khas Slawi tersebut merupakan hasil gabungan dari dua budaya, yaitu Tiongkok dan Indonesia. Soto yang merupakan kuliner khas Indonesia, dipadukan dengan tauco yang berasal dari budaya Tiongkok.

Dari perpaduan itu, lahirnya soto tauco atau kuliner tradisional di kota Slawi, Tegal yang dapat disebut juga dengan nama sauto (soto tauco).