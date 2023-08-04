Efek Samping Konsumsi Kafein Berlebihan Tak Hanya Susah Tidur, Ada Hal Ini Harus Diwaspadai

KOPI apabila dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping bagi kesehatan. Pasalnya, minuman ini dikenal dengan kandungan kafeinnya, yaitu zat yang dapat meningkatkan suasana hati, metabolisme, serta kinerja mental dan fisik.

Orang-orang dewasa menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup, dan selalu mencari kopi agar bisa tetap terjaga untuk mengerjakan pekerjaan mereka.

Penelitian juga menunjukkan bahwa aman bagi kebanyakan orang bila dikonsumsi dalam jumlah rendah hingga sedang. Namun, kafein dosis tinggi mungkin memiliki efek samping yang tidak menyenangkan, bahkan berbahaya.

Selain itu, gen seseorang memiliki pengaruh besar pada toleransi tubuh terhadap kafein. Beberapa orang dapat mengonsumsi lebih banyak kafein daripada yang lain tanpa mengalami efek negatif.

Berikut adalah lima efek samping dari terlalu banyak kafein, dilansir dari Healthline.

Kecemasan

Kafein diketahui dapat meningkatkan rasa kewaspadaan. Kafein bekerja dengan menghalangi efek adenosin, zat kimia otak yang membuat tubuh merasa lelah. Pada saat yang sama, hal itu memicu pelepasan adrenalin, hormon fight-or-flight yang terkait dengan peningkatan energi.

Namun pada dosis yang lebih tinggi, efek ini bisa menjadi lebih jelas, menyebabkan kecemasan dan kegugupan.

Faktanya, gangguan kecemasan yang diinduksi kafein adalah salah satu dari empat sindrom terkait kafein yang tercantum dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM), yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association.

Asupan harian yang sangat tinggi 1.000 mg atau lebih per hari dilaporkan menyebabkan kegugupan, kegelisahan, dan gejala serupa pada kebanyakan orang, sedangkan asupan sedang dapat menyebabkan efek serupa pada individu yang sensitif terhadap kafein.

Selain itu, dosis sedang telah terbukti menyebabkan pernapasan cepat dan meningkatkan tingkat stres saat dikonsumsi sekaligus.

Susah tidur

Kemampuan kafein untuk membantu orang tetap terjaga merupakan keunggulan dan kualitas dari kafein terutama yang ada pada kopi. Di sisi lain, terlalu banyak kafein dapat mempersulit untuk tidur lebih awal atau cukup.

Studi menemukan bahwa asupan kafein yang lebih tinggi meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Hal tersebut dapat mengurangi waktu tidur total, terutama pada orangtua.

Meskipun kopi dan teh adalah sumber kafein yang paling tinggi, namun kandungan kafein ini juga ditemukan dalam soda, kakao, minuman berenergi, dan beberapa jenis obat.

Penelitian telah menunjukkan bahwa kafein bekerja di dalam tubuh selama rata-rata lima jam, periode waktunya dapat berkisar dari satu setengah jam hingga sembilan jam, tergantung pada individu. Penting untuk memperhatikan jumlah dan waktu Anda mengonsumsi kafein agar tak mempengaruhi kualitas tidur.