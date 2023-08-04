Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Minum Air Putih untuk Kesehatan, Bantu Atasi Sembelit

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |23:01 WIB
5 Manfaat Minum Air Putih untuk Kesehatan, Bantu Atasi Sembelit
Air Putih. (Foto: Reuters)
A
A
A

MINUM air putih memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Seperti yang telah banyak orang ketahui, lebih dari 70 persen atau sebagian besar dari tubuh manusia ini terdiri dari air. 

Seseorang yang kekurangan air harian dalam tubuh, menyebabkan terganggunya keseimbangan tingkat energi dan fungsi otak. Sehingga penting sekali untuk minum cukup air putih dan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh.

Berikut ini adalah lima manfaat kesehatan yang telah terbukti oleh sains dengan minum cukup air putih, dilansir dari Healthline.

Membantu memaksimalkan kinerja fisik

Tubuh yang tidak terhidrasi dengan cukup baik, dapat menyebabkan penurunan kualitas kinerja fisik seseorang. Tentunya, hal ini penting selama latihan intensif atau cuaca panas yang tinggi.

Dehidrasi dapat memiliki efek yang nyata jika seseorang kehilangan sedikitnya 2 persen dari kandungan air tubuh Anda. Tak jarang atlet kehilangan sebanyak 6–10 persen dari berat airnya melalui keringat.

Hal ini dapat menyebabkan perubahan kontrol suhu tubuh, penurunan motivasi, dan peningkatan kelelahan. Kondisi ini juga bisa membuat olahraga terasa jauh lebih sulit, baik secara fisik maupun mental.

Hidrasi yang optimal telah terbukti mencegah hal di atas terjadi, bahkan dapat mengurangi stres oksidatif yang terjadi selama latihan intensitas tinggi. Hal ini tidak mengherankan jika Anda menganggap bahwa otot terdiri dari sekitar 80 persen air.

Mempengaruhi tingkat energi dan fungsi otak

Studi menunjukkan bahwa dehidrasi ringan sekalipun, seperti kehilangan 1–3 persen berat badan, dapat merusak banyak fungsi otak. Dalam sebuah penelitian pada wanita dan pria muda, para peneliti menemukan bahwa kehilangan cairan sebesar 1,4 persen setelah berolahraga dapat mengganggu suasana hati dan konsentrasi.

Hal tersebut juga meningkatkan frekuensi sakit kepala. Sedangkan kehilangan cairan sebesar 1,6 persen, bisa merusak memori kerja dan meningkatkan perasaan cemas dan kelelahan.

Banyak penelitian lain yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa, telah menunjukkan bahwa dehidrasi ringan dapat merusak suasana hati, ingatan, dan kinerja otak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
