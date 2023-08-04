Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Dampak Negatif Makan Terburu-buru untuk Kesehatan, Bikin Gangguan Pencernaan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |04:00 WIB
5 Dampak Negatif Makan Terburu-buru untuk Kesehatan, Bikin Gangguan Pencernaan
Dampak makan terburu-buru untuk kesehatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

DAMPAK negatif makan terburu-buru untuk kesehatan mungkin belum banyak yang tahu. Bisa saja orang menganggap makan terburu-buru hanyalah sebuah kebiasaan.

Namun, kebiasaan makan terburu-buru ini ternyata memiliki efek negatif yang signifikan pada kesehatan dan gaya hidup kita.

Berikut adalah beberapa dampak negatif makan terburu-buru yang perlu diperhatikan, dikutip dari berbagai sumber, Minggu (6/8/2023).

1. Gangguan pencernaan

Makan terburu-buru sering kali menyebabkan kita mengunyah makanan dengan tidak sempurna dan menelan besar-besaran. Akibatnya, makanan tidak tercerna dengan baik, memperlambat proses pencernaan, dan meningkatkan risiko masalah pencernaan seperti perut kembung, mulas, dan konstipasi.

      
