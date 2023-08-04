5 Alasan Cuanki Jadi Kuliner yang Sayang untuk Dilewatkan saat Liburan ke Bandung

CUANKI salah satu jajanan khas Bandung, Jawa Barat yang sudah tak asing lagi bagi foodies dan makin populer. Bahkan tak afdol rasanya jika ke Bandung, tanpa membeli makanan berkuah satu ini.

Cuanki memang kini banyak ditemukan di daerah lain. Tapi ada alasan tersendiri mengapa Anda harus jajan cuanki saat liburan ke Bandung. Berikut 5 di antaranya, Sabtu (5/8/2023).

(Foto: Cookpad)

1. Makan di Kota Aslinya

Bandung merupakan daerah atau kota asli, di mana cuanki dilahirkan. Jika Anda berkunjung langsung, maka akan sangat mudah menemukan mamang-mamang cuanki, mulai dari kaki lima hingga yang punya kios sendiri.

Selain itu, Anda bisa mengetahui serta membedakan rasa cuanki antara di daerah lain dan di kota aslinya. Tentunya akan berbeda, nah mangkanya jangan sampai terlewatkan.

"Rasa cuanki di Bandung lebih lezat dan segar. Selain makan di kota aslinya, juga racikannya beda. Apalagi kuah sama sambalnya, enak banget," kata Epy wisatawan di Bandung dari Bogor, Jawa Barat kepada MNC Portal beberapa waktu lalu.

2. Harga Lebih Terjangkau

Cuanki di Bandung rata-rata harganya in lebih terjangkau lho, apalagi bagi Anda yang membelinya di penjual kaki lima. Bahkan bisa menyesuaikan banyaknya porsi yang diinginkan.

Pantauan tim MNC Portal saat berkunjung ke Bandung beberapa waktu lalu, harga cuanki di Kota Kembang ini dibanderol mulai dari Rp10 ribu hingga Rp25 ribu untuk menu spesialnya.

3. Mengenal Sejarahnya Langsung

Menurut cerita yang beredar dari masa ke masa, cuanki singkatan dari cari cuan jalan kaki atau mencari uang dengan cara berjalan kaki. Biasanya penjualnya menggunakan tanggungan yang terbuat dari kayu dan alumunium.

Di dalam semangkuk cuanki terdiri dari bakso sapi, tahu putih, tahu Sumedang atau cokelat, siomay, pangsit goreng dan rebus, mi kuning, kuah kaldu, ditaburi potongan bawang daun, seledri juga bawang goreng. Agar lebih nikmat ditambah saus, sambal merah, kecap manis dan perasan jeruk nipis.