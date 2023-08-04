Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Alasan Cuanki Jadi Kuliner yang Sayang untuk Dilewatkan saat Liburan ke Bandung

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:00 WIB
5 Alasan Cuanki Jadi Kuliner yang Sayang untuk Dilewatkan saat Liburan ke Bandung
Alasan tak boleh lewatkan jajan Cuanki saat liburan di Bandung (Foto: Cookpad)
A
A
A

CUANKI salah satu jajanan khas Bandung, Jawa Barat yang sudah tak asing lagi bagi foodies dan makin populer.  Bahkan tak afdol rasanya jika ke Bandung, tanpa membeli makanan berkuah satu ini.

Cuanki memang kini banyak ditemukan di daerah lain. Tapi ada alasan tersendiri mengapa Anda harus jajan cuanki saat liburan ke Bandung. Berikut 5 di antaranya, Sabtu (5/8/2023). 

Cuanki

(Foto: Cookpad)

1. Makan di Kota Aslinya

Bandung merupakan daerah atau kota asli, di mana cuanki dilahirkan. Jika Anda berkunjung langsung, maka akan sangat mudah menemukan mamang-mamang cuanki, mulai dari kaki lima hingga yang punya kios sendiri.

Selain itu, Anda bisa mengetahui serta membedakan rasa cuanki antara di daerah lain dan di kota aslinya. Tentunya akan berbeda, nah mangkanya jangan sampai terlewatkan.

"Rasa cuanki di Bandung lebih lezat dan segar. Selain makan di kota aslinya, juga racikannya beda. Apalagi kuah sama sambalnya, enak banget," kata Epy wisatawan di Bandung dari Bogor, Jawa Barat kepada MNC Portal beberapa waktu lalu.

2. Harga Lebih Terjangkau

Cuanki di Bandung rata-rata harganya in lebih terjangkau lho, apalagi bagi Anda yang membelinya di penjual kaki lima. Bahkan bisa menyesuaikan banyaknya porsi yang diinginkan.

Pantauan tim MNC Portal saat berkunjung ke Bandung beberapa waktu lalu, harga cuanki di Kota Kembang ini dibanderol mulai dari Rp10 ribu hingga Rp25 ribu untuk menu spesialnya.

3. Mengenal Sejarahnya Langsung

Menurut cerita yang beredar dari masa ke masa, cuanki singkatan dari cari cuan jalan kaki atau mencari uang dengan cara berjalan kaki. Biasanya penjualnya menggunakan tanggungan yang terbuat dari kayu dan alumunium.

Di dalam semangkuk cuanki terdiri dari bakso sapi, tahu putih, tahu Sumedang atau cokelat, siomay, pangsit goreng dan rebus, mi kuning, kuah kaldu, ditaburi potongan bawang daun, seledri juga bawang goreng. Agar lebih nikmat ditambah saus, sambal merah, kecap manis dan perasan jeruk nipis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement