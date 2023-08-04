Terlalu Doyan Bakmi, Patricia Gouw: Kalau Bisa Tiap Hari

SIAPA sangka model internasional sekelas Patricia Gouw, ternyata untuk urusan makanan bukanlah pribadi yang rumit. Bukan steak, atau hidangan mahal lainnya, Patricia justru mengaku sangat menyukai bakmi.

Kecintaan Patricia Gouw terhadap bakmi sepertinya sudah mendarah daging. Model keturunan Tionghoa itu mengaku sangat menggemari bakmi. Saking doyannya makan bakmi, Pat-begitu ia akrab disapa menyebut dirinya bahkan ingin setiap harinya dapat menyantap bakmi.

"Kalau bisa bakmi tiap hari, ya tiap hari," ujar Patricia Gouw, dikutip dari YouTube TS Media, Jumat (4/8/2023)

(Foto: Instagram Bakmi Gang Kelinci)

Berprofesi sebagai supermodel yang harus menjaga bentuk tubuh langsing ideal semampainya, tak menghalangi Patricia untuk tetap menyantap bakmi. Bahkan, saat menjelang sesi pemotretan sekali pun, ia mengaku harus tetap menyantap semangkuk bakmi terlebih dahulu sebelum mulai bergaya.

Menurut sahabat kental Edric Tjandra tersebut, ritual makan bakmi sebelum pemotretan justru demi menambah energi dan memperbaiki moodnya.