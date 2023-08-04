Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Terlalu Doyan Bakmi, Patricia Gouw: Kalau Bisa Tiap Hari

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:30 WIB
Terlalu Doyan Bakmi, Patricia Gouw: Kalau Bisa Tiap Hari
Patricia Gouw mengaku sangat doyan bakmi, (Foto: Instagram @patriciagouw)
A
A
A

SIAPA sangka model internasional sekelas Patricia Gouw, ternyata untuk urusan makanan bukanlah pribadi yang rumit. Bukan steak, atau hidangan mahal lainnya, Patricia justru mengaku sangat menyukai bakmi.

Kecintaan Patricia Gouw terhadap bakmi sepertinya sudah mendarah daging. Model keturunan Tionghoa itu mengaku sangat menggemari bakmi. Saking doyannya makan bakmi, Pat-begitu ia akrab disapa menyebut dirinya bahkan ingin setiap harinya dapat menyantap bakmi.

"Kalau bisa bakmi tiap hari, ya tiap hari," ujar Patricia Gouw, dikutip dari YouTube TS Media, Jumat (4/8/2023)

(Foto: Instagram Bakmi Gang Kelinci)

Berprofesi sebagai supermodel yang harus menjaga bentuk tubuh langsing ideal semampainya, tak menghalangi Patricia untuk tetap menyantap bakmi. Bahkan, saat menjelang sesi pemotretan sekali pun, ia mengaku harus tetap menyantap semangkuk bakmi terlebih dahulu sebelum mulai bergaya.

Menurut sahabat kental Edric Tjandra tersebut, ritual makan bakmi sebelum pemotretan justru demi menambah energi dan memperbaiki moodnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/298/2897240/cicipi-kuliner-bakmi-khas-china-di-malang-experience-bak-negeri-tirai-bambu-n1WhplHW3f.jpg
Cicipi Kuliner Bakmi Khas China di Malang, Experience bak Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/05/298/2497159/5-potret-keseharian-ci-lina-penjual-bakmi-viral-yang-selalu-modis-1vpMX3pEOV.jpg
5 Potret Ci Lina, Penjual Bakmi Cantik Viral Selalu Tampil Modis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/17/298/2426530/cicipi-bakmi-agoan-lezat-di-jakarta-barat-uhOLZKGmEN.jpg
Cicipi Bakmi Agoan Lezat di Jakarta Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/25/298/2083499/menjajal-bakmi-topping-kulit-ikan-salmon-yang-menggugah-selera-5Ae2ikTore.jpg
Menjajal Bakmi Topping Kulit Ikan Salmon yang Menggugah Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/19/298/2068189/wah-ada-makan-bakmi-jawa-gratis-di-gunungkidul-ini-tanggalnya-3BHmcoMdYp.jpg
Wah, Ada Makan Bakmi Jawa Gratis di Gunungkidul, Ini Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/29/298/1984645/kulineran-di-musim-hujan-ini-5-rekomendasi-tempat-makan-bakmi-godog-di-jakarta-eam6hH6AlW.JPG
Kulineran di Musim Hujan, Ini 5 Rekomendasi Tempat Makan Bakmi Godog di Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement