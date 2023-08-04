4 Minuman Sehat Selain Es Teh Manis, Dijamin Lebih Sehat

BELAKANGAN ini memang viral es teh manis tak boleh dikonsumsi usai memakan bakso. Akun TikTok @zonagizi.id menjelaskan bahwa menggabungkan makanan dan minuman tersebut ternyata sangat tidak disarankan.

Memang, es teh manis merupakan salah satu minuman yang begitu disukai banyak orang. Sayangnya, es teh manis sendiri tak boleh sering-sering dikonsumsi karena kandungan gula dan kalori yang tinggi.

Dilansir Fat Secret, berikut minuman yang segar tapi juga menyehatkan. Selain es teh manis, berikut deretan minuman yang menyegarkan tapi juga tetap sehat dikonsumsi dilansir A Couple Cooks dan Good House Keeping.

Kombucha

Bila kamu pecinta es teh manis dan soda, kombucha bisa jadi alternatif minuman yang pas. Minuman teh fermentasi ini rasanya seperti kombinasi teh dan sari buah. Untuk menikmati kombucha, kamu bisa membelinya di supermarket terdekat. Atau kamu bisa membuatnya sendiri di rumah agar lebih menyehatkan.

Smoothie

Kemudian ada smoothie. Minuman ini dapat membantu kamu tetap terhidrasi dan ternutrisi. Minuman kental dan lembut ini dapat dibuat dengan memadukan buah dan sayuran favorit kamu dengan sumber protein dan serat yang sehat. Buah-buahan seperti pisang dan dicampur dengan stroberi atau anggur bisa menjadi pilihan yang tepat dan menyegarkan.