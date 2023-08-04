5 Makanan Korea yang Bantu Bikin Kulit Wajah Glowing, Wajib Coba

KOREA Selatan secara global dikenal dengan kultur standar kecantikannya yang ketat dan segala hal tentang visual.

Menyadari pentingnya perawatan kulit, orang-orang Korea percaya bahwa cahaya kecantikan sejati terpancar dari dalam diri. Artinya, pola makan seperti diet sangat penting untuk mendapatkan kecantikan tersebut.

Ya, dalam urusan makanan pun masyarakat Korea Selatan punya berbagai hidangan lezat yang diyakini bisa membantu wajah jadi bercahaya. Menggugah selera sekaligus menyehatkan kulit! Berikut lima hidangan tersebut, sebagaimana dilansir dari Allkpop, Jumat (4/8/2023)

1. Samgyetang: Merupakan hidangan yang biasanya dimakan pada acara-acara tertentu saja. Hidangan khusus ini dikenal memiliki banyak manfaat, karena ada jujube, chapssal, dan akar jahe di dalamnya. Hidangan berkuah kaldu gurih dan panas ini dapat membantu mencegah dehidrasi di seluruh tubuh. Perlu diketahui, bahwa hidrasi sangatlah penting untuk kulit. Jadi, apabila Anda ingin punya kulit yang bercahaya, cobalah konsumsi samgyetang!

(Foto: Korea Tourism Organization)

2. Miyeok Guk: Dikenal juga sebagai sup rumput laut, hidangan yang biasa disajikan kepada para ibu setelah mereka melahirkan. Secara tradisional, hidangan ini juga biasa disajikan ketika seseorang berulang tahun. Hidangan ini dikenal sebagai makanan super di Korea Selatan sebab mengandung nutrisi sehat, mineral, dan vitamin.

Selain itu, sup rumput laut ini juga mengandung banyak Omega-3 dan yodium, yang membantu mengurangi peradangan. Oleh sebab itu, Miyeok Guk sangat bagus untuk mengurangi kemerahan dan mencegah kulit berjerawat loh!