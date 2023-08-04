5 Kuliner Khas Jember yang Cocok Dijadikan Oleh-Oleh Sepulang Nonton JFC 2023

JEMBER Fashion Carnaval (JFC), 2023 digelar hari ini. Parade busana terbesar di Alun-Alun Kota Jember ini akan digelar tiga hari berturut-turut.

Tak hanya menyaksikan kemegahan dan spektakulernya JFC 2023, jangan lupa untuk mencoba kuliner sekaligus membawa pulang oleh-oleh khas Jember untuk keluarga, maupun teman di rumah.

Bingung dengan berbagai macam pilihan kuliner khas Jember, MNC Portal Indonesia akan memberikan beberapa rekomendasi oleh-oleh khas kota Jember, yang wajib dibawa pulang!

1. Suwar Suwir

(Foto: Instagram/@kristinakomala)

Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, faktanya suwar suwir terbuat dari bahan dasar tape. Menariknya, jajanan ini memiliki beragam warna-warni dengan cita rasa manis dan kecut.

Perpaduan rasa itulah yang membuat suwar suwir banyak dicari, dan cocok untu dijadikan oleh-oleh serta umur penyimpanannya yang cukup lama.

2. Prol Tape

Masih menggunakan bahan dasar tape, prol tape adalah kue yang juga cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Prol tape tersedia dari berbagai macam rasa mulai dari keju, coklat, tiramisu, dan lainnya.

3. Durian Sumberjambe

Salah satu rekomendasi durian Sumberjambe, yang bisa dibawa pulang adalah jenis Durio Zibethinus. Tak kalah enaknya dari durian Medan, durian jenis ini punya cita rasa yang legit dengan daging buah yang lembut.