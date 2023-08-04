Sejarah Hari Bir Internasional, Minuman Ketiga Terbanyak Dikonsumsi di Dunia

MINUMAN bir ternyata punya hari istimewa tersendiri, dengan adanya International Beer Day alias Hari Bir Internasional yang diperingati pada hari ini, Jumat (4/8/2023)

Secara sejarahnya, hari bir internasional ini diketahui dimulai pada 2007, di Santa Cruz, California, dirayakan untuk merayakan kebersamaan dengan menikmati bir serta dedikasi sejumlah sosok yang berperan dalam pembuatan minuman bir.

Lambat laun, diawali hanya dengan perayaan kecil di California, lalu berkembang dari sebuah acara lokal kecil di barat Amerika Serikat kemudian menjadi perayaan seluruh dunia yang mencakup 207 kota, 50 negara dan 6 benua di dunia.

Menariknya, antara tahun 2007 hingga 2012, Hari Bir Internasional awalnya dirayakan setiap tanggal 5 Agustus. Namun, karena permintaan masyarakat agar hari tersebut diadakan pada hari Jumat, penyelenggara akhirnya mengubah tanggal tersebut menjadi hari Jumat pertama di bulan Agustus.

Bir sendiri merupakan minuman beralkohol yang dibuat dengan memfermentasi gula yang ditemukan dalam biji-bijian sereal seperti gandum atau jelai. Mayoritas bir di seluruh dunia diseduh dengan hop, herba, atau buah-buahan yang menambah rasa pada minuman.