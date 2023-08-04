Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sejarah Hari Bir Internasional, Minuman Ketiga Terbanyak Dikonsumsi di Dunia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:30 WIB
Sejarah Hari Bir Internasional, Minuman Ketiga Terbanyak Dikonsumsi di Dunia
Sejarah Hari Bir Internasional, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

MINUMAN bir ternyata punya hari istimewa tersendiri, dengan adanya International Beer Day alias Hari Bir Internasional yang diperingati pada hari ini, Jumat (4/8/2023)

Secara sejarahnya, hari bir internasional ini diketahui dimulai pada 2007, di Santa Cruz, California, dirayakan untuk merayakan kebersamaan dengan menikmati bir serta dedikasi sejumlah sosok yang berperan dalam pembuatan minuman bir.

Lambat laun, diawali hanya  dengan perayaan kecil di California, lalu berkembang dari sebuah acara lokal kecil di barat Amerika Serikat kemudian menjadi perayaan seluruh dunia yang mencakup 207 kota, 50 negara dan 6 benua di dunia.

Menariknya, antara tahun 2007 hingga 2012, Hari Bir Internasional awalnya dirayakan setiap tanggal 5 Agustus. Namun, karena permintaan masyarakat agar hari tersebut diadakan pada hari Jumat, penyelenggara akhirnya mengubah tanggal tersebut menjadi hari Jumat pertama di bulan Agustus.

Bir sendiri merupakan minuman beralkohol yang dibuat dengan memfermentasi gula yang ditemukan dalam biji-bijian sereal seperti gandum atau jelai. Mayoritas bir di seluruh dunia diseduh dengan hop, herba, atau buah-buahan yang menambah rasa pada minuman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/31/481/2147874/minum-bir-sebelum-wine-cegah-mabuk-begini-jawaban-peneliti-R4lPpdhpZK.jpg
Minum Bir Sebelum Wine Cegah Mabuk? Begini Jawaban Peneliti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/22/298/2120381/bukan-tanpa-sebab-ini-alasan-botol-minuman-bir-selalu-berwarna-hijau-7jGPmqLyVt.jpg
Bukan Tanpa Sebab, Ini Alasan Botol Minuman Bir Selalu Berwarna Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/18/298/2118878/bir-bercita-rasa-mulai-digandrungi-milenial-06xVrifIFU.jpg
Bir Bercita Rasa Mulai Digandrungi Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/15/298/2079263/minum-bir-sepuasnya-tanpa-mabuk-kini-ada-di-malaysia-xDGmmqAwmy.jpg
Minum Bir Sepuasnya Tanpa Mabuk, Kini Ada di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/16/298/1992102/cocokkah-mencampurkan-bir-ke-dalam-masakan-indonesia-YRM9YcZhC1.jpg
Mencampurkan Bir ke Dalam Masakan Bikin Rasa Masakan Lebih Nendang Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/12/298/1963272/minuman-bir-ini-dibuat-dari-roti-sisa-mau-coba-uEoN5XBWHe.jpg
Minuman Bir Ini Dibuat dari Roti Sisa, Mau Coba?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement