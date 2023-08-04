Tips Lindungi Jam Tangan agar Tetap Awet, Cocok untuk Para Kolektor

Tips lindungan jam tangan agar tetap awet. (Foto: MNC Media)

TIPS lindungi jam tangan agar tetap awet perlu diketahui para kolektor jam tangan. Apalagi pencinta jam tangan mewah.

Jam tangan sejatinya tidak hanya sekedar aksesori semata. Jam tangan mewah bisa pula dijadikan sebagai investasi berharga.

Untuk itu, penjagaan agar jam tangan tetap bagus pun harus diketahui. Salah satunya bisa memakai RX-8 Golden Shield.

"Kami selaku FF Luxury Watch dengan bangga menyediakan koleksi beragam perlindungan untuk jam tangan mewah dengan menggunakan RX-8. Pastinya nanti jam tangan mewah Anda bisa tetap baik, prima," ujar F. Lesmana selaku Founder of FF Luxury Watch saat ditemui usai acara Jakarta Watch Exchange 2023, Kamis (3/8/2023).

Perlindungan jam tangan ini bukan asal semata. F. Lesmana mengatakan perlindungan dibuat dari Thermoplastic Polyyurethane (TPU).

"Lapisan ini paten yang multi-layered, memberikan perlindungan unggul terhadap goresan, lecet, dan kerusakan dari pemakaian sehari-hari lainnya," tuturnya.