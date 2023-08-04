Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tips Lindungi Jam Tangan agar Tetap Awet, Cocok untuk Para Kolektor

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |23:33 WIB
Tips Lindungi Jam Tangan agar Tetap Awet, Cocok untuk Para Kolektor
Tips lindungan jam tangan agar tetap awet. (Foto: MNC Media)
A
A
A

TIPS lindungi jam tangan agar tetap awet perlu diketahui para kolektor jam tangan. Apalagi pencinta jam tangan mewah.

Jam tangan sejatinya tidak hanya sekedar aksesori semata. Jam tangan mewah bisa pula dijadikan sebagai investasi berharga.

Untuk itu, penjagaan agar jam tangan tetap bagus pun harus diketahui. Salah satunya bisa memakai RX-8 Golden Shield.

"Kami selaku FF Luxury Watch dengan bangga menyediakan koleksi beragam perlindungan untuk jam tangan mewah dengan menggunakan RX-8. Pastinya nanti jam tangan mewah Anda bisa tetap baik, prima," ujar F. Lesmana selaku Founder of FF Luxury Watch saat ditemui usai acara Jakarta Watch Exchange 2023, Kamis (3/8/2023).

Perlindungan jam tangan ini bukan asal semata. F. Lesmana mengatakan perlindungan dibuat dari Thermoplastic Polyyurethane (TPU).

"Lapisan ini paten yang multi-layered, memberikan perlindungan unggul terhadap goresan, lecet, dan kerusakan dari pemakaian sehari-hari lainnya," tuturnya.

RX-8 Golden Shield

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/612/3083207/jam_tangan_mekanik_tertipis_di_dunia_tercipta-tTjP_large.jpg
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077379/patek_philippe-7eSF_large.jpg
Patek Philippe Akhirnya Buat Jam Tangan Baru setelah 25 Tahun Vakum, Harganya Setara Mobil Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077326/jam_tangan_presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84Ib_large.JPG
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067074/jam_tangan-UIi2_large.jpg
Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058538/paus_fransiskus-dvRb_large.jpg
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/612/3044352/omega_super_blue-ACXm_large.jpg
Terinspirasi Supermoon, Omega Luncurkan Jam Tangan Koleksi Terbatas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement