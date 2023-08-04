Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Imutnya Gaya Fuji Pamer Rambut Kepang, Adem Banget Lihatnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:03 WIB
Imutnya Gaya Fuji Pamer Rambut Kepang, Adem Banget Lihatnya
Fuji. (Foto: Instagram)
A
A
A

AUNTY dari Gala Sky, Fujianti Utami atau yang tenar dengan nama Fuji, memang tengah mengalami musibah penipuan hingga miliaran Rupiah. Penipuan itu dilakukan tidak lain oleh mantan asistennya sendiri.

Fuji pun akhirnya resmi melaporkan mantan asistennya itu ke kepolisian. Kasus tersebut, tentu saja membuatnya pusing dan sibuk. Betapa tidak, selain kehilangan duit dia tentunya harus kehilangan waktu berharganya.

Oleh karena itu, Fuji terlihat mencoba refreshing sejenak dari padatnya permasalahan yang dia hadapi. Hal ini pun dia bagikan lewat Instagram-nya.

Fuji

“Kalem dulu,” tulis Fuji, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (3/8/2023).

Dalam unggahan itu, mantan kekasih Thoriq Halilintar ini memposting 5 potret terbaru yang nampak memesona dalam balutan busana dress lebgan panjang.

Selain itu, busana Fuji ini juga membuat penampilannya ssmakin terlihat sejuk dan adem. Ditambah gaya rambut fuji yang digerai dengan sentuhan kepang di bagian depan.

Halaman:
1 2
      
