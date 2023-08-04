Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 OOTD Hijab Casual ala Inara Rusli, Stylish dan Kekinian

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |07:00 WIB
6 OOTD Hijab Casual ala Inara Rusli, Stylish dan Kekinian
OOTD Hijab Inara Rusli (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

INARA Rusli istri dari penyanyi Virgoun makin berani bereksplorasi dalam hal fashion. Gaya hijab syar'i Inara Rusli menjadi sorotan publik.

Ini lantaran penampilan Inara identik dengan gaya hijab syar'i dan feminin namun tetap stylish dan kekinian. Gaya hijabnya tersebut menjadi banyak inspirasi bagi para hijaber yang membuat namanya semakin naik.

Berikut 6 OOTD hijab casual ala Inara Rusli, stylish dan kekinian yang bisa menjadi inspirasi bagi para hijber yang telah Okezone rangkum dari akun instagram Inara Rusli pada Jumat (4/8/2023).

1. Barbie Hijab Style

Inara Rusli

Baru baru ini kalangan selebriti meramaikan tren style ala Barbie. Begitu juga dengan Inara tampak pada postingan instagramnya menggunakan beberapa style ala barbie. Salah satunya kombinasi baju bewarna pink yang stylish dan chic. 

2. Hijab Casual dengan inner rajut

Inara Rusli

Berikutnya ada gaya casual Inara memadukan inner rajut berwarna ungu dengan baju dan hijab soft pink. Kesan outflit ini cocok digunakan untuk acara informal dan semi formal, seperti jalan-jalan ataupun dinner.

3. Micky Mouse style

OOTD Hijab Inara Rusli

Inara Rusli menggunakan outer dengan gambar Micky Mouse. Perpaduan antara putih-hitam dan merah merupakan kombinasi dari tokoh kartun Micky Mouse. Gaya hijab ini juga cocok dikenakan ke mana saja karena simpel, namun tetap elegan.

