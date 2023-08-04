Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Maria Stenzel, Senyum Cantiknya Bikin Meleleh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:43 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Maria Stenzel, Senyum Cantiknya Bikin Meleleh
Maria Stenzel. (Foto: Instagram)
ATLET cantik Maria Stenzel menjadi salah satu atlet pemain bola voli andalan Polandia. Dia memang menjadi bagian dari tim voli nasional wanita Polandia.

Perempuan kelahiran 25 November 1998 ini pun sudah berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia sejak 18 tahun. Tercatat, dia memperkuat Voli Putri U18 Polandia pada kejuaran FIVB pada 2015, Kejuaraan Dunia U20 FIVB pada 2017,dan Liga Bola Voli FIVB 2018.

Sementara untuk level klub, dia bermain untuk Grot Budowlani Łódź. Tapi selain prestasinya, paras cantiknya juga kerap menjadi sorotan. Nah, berikut potret cantiknya seperti dilansir dari Instagram @_mstenzel.

Baju Dingin

Maria Stenzel

Maria Stenzel nampak menggunakan busana musim dingin, dengan jaket hitam dipadukan dengan celana hitam dan sepatu boots. Dia pun terlihat menggunakan tas kecil hitam Yves Saint Laurent.

Boots Hitam

Maria Stenzel

Perempuan cantik ini kembali menggunakan sepatu boots hitam, tapi kali ini dipadukan dengan dress kotak-kotak hitam-putih. Dia juga memamerkan iPhone yang memiliki casing dengan warna senada hitam dan belang putih-hitam.

