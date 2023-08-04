5 Potret Nathalie Holscher Kenakan Pakaian Terbuka Pamer Tato di Dada hingga Lengan

NAMA Nathalie Holscher belakangan menjadi perbincangan publik. Tak hanya mengenai perceraiannya dengan komedian Sule, tapi juga penampilannya yang kini sudah melepas hijab.

Kini Nathalie juga tampil lebih berani menggunakan pakaian minim. Bahkan tak jarang dia memamerkan sisa tato yang sempat dihilangkan demi Sule.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari akun Tiktok @nathalieholscher14, Jumat (4/8/2023).

1. Pakai outfit pink





Potongan momen saat Nathalie Holscher saat joget TikTok. Di foto itu dia memakai piyama pink satu set dengan celananya. Nathalie tidak mengancing baju piyamanya sehingga terlihat inner hitam motif yang dia pakai.

Dari penampilannya itu, netizen justru salfok sama tato yang terlihat jelas di dada Nathalie.

"Istiqomah memang susah," kata @veetashop***

"Alhamdulillah sekarang bukan lagi tanggung jawab Sule," tambah @lovely***

2. Sudah dihapus





Pada postingan selanjutnya, Nathalie kembali membagikan beberapa sisa tato yang masih ada meski sempat dihapus. Seperti di dadanya itu Nathalie mengatakan sudah tujuh kali menghapus itu.

"Layernya sudah hilang tapi sakit banget kalau terus-terusan (dihilangkan)

3. Tato di lengan





Nathalie juga memiliki tato di lengan dengan ukuran cukup besar. Nampak tato tersebut berbentuk bunga dengan warna merah.

"Yang ini (dihilangkan) baru sekali aku udah sakit banget," tambahnya.