Visual Menggoda Jennie BLACKPINK Pamer Mobil Sport Mewah, Pakai Outfit Rp25Juta

JENNIE BLACKPINK selalu sukses menarik perhatian publik, baik itu lewat aksinya di atas panggung sebagai idol K-Pop, gaya fesyennya, atau pun pose yang ia unggah di akun sosial media miliknya.

Contohnya yang terbaru, Jennie jadi pemberitaan setelah mengunggah foto dirinya berpose di atas mobil sport mewah, Porsche miliknya. Lewat akun Instagram miliknya, Jennie memamerkan gaya dirinya dengan mobil mewah miliknya tersebut.

Terlihat dari kolase foto yang diunggah pelantun hits Pink Venom tersebut, berpose duduk di atas kap mobil Porche yang khusus bertuliskan namanya itu, Jennie pilih outfit bertemakan musim panas.

(Foto: Instagram: @jennierubyjane)

Mengutip akun Instagram @styleof_blackpink, Jumat (4/8/2023) Jennie mengenakan mini dress warna putih bermotif, Velvet Halter keluaran brand ERL seharga USD450 atau sekitar seharga Rp 6,8juta yang dipadukan bersama sepatu boots hitam super cool, sepatu model anak motor dengan warna hitam putih salah satu koleksi keluaran Xpd, XP3-S boots yang dibanderol USD220 atau sekitar Rp 3,3juta per pasang.