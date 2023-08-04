Disangka Baju Bekas, Dress Nagita Slavina Disorot Gegara Modelnya Unik dan Harganya yang Fantastis

NAGITA Slavina sepertinya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen di Instagram. Selalu ada saja outfit dari Istri Raffi Ahmad ini yang menjadi sorotan.

Tak hanya modis, perempuan yang akrab disapa Gigi ini hampir selalu tampil dengan busana unik. Seperti outfit yang dikenakan Nagita Slavina baru-baru ini.

Ibu dua anak tersebut tampak mengenakan baju dengan desain yang bisa dibilang out of the box. Baju tersebut seperti perpaduan baju dan rok dengan warna dan pola jahitan yang berbeda.

Bahkan, ada netizen yang mengira jika Gigi seperti memakai baju bekas atau daur ulang. Namun, ternyata outfit tersebut bukan baju sembarangan lho.

Dikutip dari Instagram @fanpage_nagitaslavina, outfit yang dikenakan Nagita Slavina tersebut ternyata 'Mix-Media Dress' koleksi @undercover_lab. Penasaran berapa harganya?

Diintip dari situs from jade-jakarta.com, dress Nagita Slavina tersebut dibanderol Rp8,9 juta. Sontak netizen dibuat terkejut melihat harga dress yang dikenakan Gigi.