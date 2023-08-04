Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Disangka Baju Bekas, Dress Nagita Slavina Disorot Gegara Modelnya Unik dan Harganya yang Fantastis

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:00 WIB
Disangka Baju Bekas, Dress Nagita Slavina Disorot Gegara Modelnya Unik dan Harganya yang Fantastis
Nagita Slavina (Foto : Instagram/@nagita.fc)
A
A
A

NAGITA Slavina sepertinya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen di Instagram. Selalu ada saja outfit dari Istri Raffi Ahmad ini yang menjadi sorotan.

Tak hanya modis, perempuan yang akrab disapa Gigi ini hampir selalu tampil dengan busana unik. Seperti outfit yang dikenakan Nagita Slavina baru-baru ini.

Ibu dua anak tersebut tampak mengenakan baju dengan desain yang bisa dibilang out of the box. Baju tersebut seperti perpaduan baju dan rok dengan warna dan pola jahitan yang berbeda.

Nagita Slavina

Bahkan, ada netizen yang mengira jika Gigi seperti memakai baju bekas atau daur ulang. Namun, ternyata outfit tersebut bukan baju sembarangan lho.

Dikutip dari Instagram @fanpage_nagitaslavina, outfit yang dikenakan Nagita Slavina tersebut ternyata 'Mix-Media Dress' koleksi @undercover_lab. Penasaran berapa harganya?

Diintip dari situs from jade-jakarta.com, dress Nagita Slavina tersebut dibanderol Rp8,9 juta. Sontak netizen dibuat terkejut melihat harga dress yang dikenakan Gigi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement