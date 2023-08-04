Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jember Fashion Carnaval 2023 Bertabur Bintang, Yuki Kato hingga Prilly Latuconsina Siap Tampil Memukau

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:09 WIB
Jember Fashion Carnaval 2023 Bertabur Bintang, Yuki Kato hingga Prilly Latuconsina Siap Tampil Memukau
Jember Fashion Carnaval 2023 bertabur bintang (Foto: Instagram/@jemberfashioncarnaval)
JEMBER Fashion Carnaval 2023 akan dimulai hari ini, Jumat (4/8/2023). Selama tiga hari, Jember Fashion Carnaval (JFC 2023) siap memukau fashionista dengan karya busana penuh makna. 

JFC 2023 akan Mengusung tema "Timelapse : Journey of The Earth". Para desainer akan memamerkan kostum penggambaran awal mula terciptanya bumi hingga perjalanannya di alam semesta sampai sekarang.

Selain kostum, JFC 2023 akan bertabur bintang tersohor yang ikut berlenggak-lenggok mengenakan busana terbaik. Siapa sajakah mereka?

1. Jihane Almira

Jihane Almira

Penggemar Jihane Almira? Jangan lewatkan waktu kamu untuk mengintip performa Jihane di atas runway Jember Fashion Carnaval. Aktris pemeran serial Sianida ini siap berlanggak-lenggok cantik.

"Get ready for a fierce catwalk performance you won't want to miss!," tulis akun resmi JFC 2023.

2. Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina

Untuk pertama kalinya, Prilly Latuconsina bergabung dengan Jember Fashion Carnaval. Prilly bekerja sama dengan Generasi Peduli Bumi guna menyampaikan pesan kuat soal sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan.

Uniknya, Prilly Latuconsina bakal memakai kostum yang menyelipkan bahan-bahan daur ulang, misalnya saja sedotan bekas serta kain sisa.

3. Erika Carlina

Erika Carlina

Si cantik nan eksotis ini juga hadir di Jember Fashion Carnaval untuk memeriahkan panggung. Ya, dia adalah Erika Carlina. Sudah mulai membayangkan akan seanggun apa Erika dalam kostum unik di pagelaran bertema Timelapse : Journey of The Earth" ini? Jangan sampai terlewat!

