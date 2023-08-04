Jember Fashion Carnaval 2023, Prilly Latuconsina Siap Pakai Kostum dari Sedotan Bekas

PRILLY Latuconsina untuk pertama kalinya akan bergabung dan turut memeriahkan gelaran Jember Fashion Carnaval 2023.

Bukan dengan kostum mewah ala desainer rumah mode yang biasa ia kenakan di karpet merah. Menariknya, dari unggahan make up artis yang menangani Prilly, Bubah Alfian. Sang aktris diketahui akan mengenakan kostum yang sengaja dibuat dari bahan-bahan daur ulang, seperti sedotan dan kain perca bekas.

“Berita menarik! Saya sangat senang mengumumkan bahwa @prillylatuconsina96 akan bergabung dengan kami di Jember Fashion Carnaval untuk pertama kalinya!,” tulis Bubah dalam akun Instagram miliknya, @bubahalfian, dikutip Jumat, (4/8/2023).

(Foto: Instagram @bubahalfian)

“Prilly akan bekerja sama dengan @generasipedulibumi untuk menyampaikan pesan yang kuat tentang sustainable fashion,” sambungnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Bubah mengungkap bahwa kostum dari material bahan daur ulang seperti yang dipakai Prilly, bisa jadi wujud nyata bahwa membuat kostum karnaval yang heboh dan menakjubkan tidaklah harus membahayakan planet bumi.