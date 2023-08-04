Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Fuji Liburan di Bangkok Bareng Gisel hingga Marsha Aruan, Manis dan Modis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:00 WIB
6 Gaya Fuji Liburan di Bangkok Bareng Gisel hingga Marsha Aruan, Manis dan Modis
Gaya Fuji Liburan di Bangkok (Foto: @fuji_an/Instagram)
A
A
A

BELUM lama ini Fuji menikmati liburan di Bangkok. Tak sendiri dia juga bersama rekan artis lainnya, seperti GiselMarsha Aruan, dan masih banyak lagi.

Momen liburan selama di Bangkok dia bagikan di laman Instagramnya. Keseruan selama liburan tergambar jelas dari foto-foto yang Fuji bagikan di Instagramnya.

Penasaran seperti apa keseruan Fuji liburan di Bangkok? Berikut ulasannya dari Instagram @fuji_an, Jumat (4/8/2023).

1. Pose jalan

Fuji

Potret Fuji saat pose jalan di area pusat perbelanjaan. Di foto itu Fuji tampail santai memakai kaus warna hijau yang dipadukan dengan celana pendek putih.

Mantan kekasih Thariq Halilintar itu juge mamakai kaus kaki panjang dan sneakers. Tak lupa dia membawa sling bag corak motif. Pose berjalan sambil menoleh ke teman sebelahnya, gayanya stylish abis!

2. Naik perahu

Fuji

Bersama Gisel dan temannya yang lain, Fuji nampak menikmati momen di atas perahu dengan pemandangan hijau pepohonan.

Di foto itu dia memakai crop top hitam yang dipadukan dengan jeans. Dia pose duduk dengan membusungkan dada sambil menoleh ke belakang. Penampilannya menggoda.

3. Foto selfie

Fuji

Fuji dan rekannya yang lain terlihat akrab saat menghabiskan waktu di Bangkok, mereka pun banyak berfoto bersama. Seperti di foto ini Fuji dan teman-temannya foto selfie sambil menunjukkan gaya duck face. Bibir merah meronanya begitu menggoda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954/fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement