6 Gaya Fuji Liburan di Bangkok Bareng Gisel hingga Marsha Aruan, Manis dan Modis

BELUM lama ini Fuji menikmati liburan di Bangkok. Tak sendiri dia juga bersama rekan artis lainnya, seperti Gisel, Marsha Aruan, dan masih banyak lagi.

Momen liburan selama di Bangkok dia bagikan di laman Instagramnya. Keseruan selama liburan tergambar jelas dari foto-foto yang Fuji bagikan di Instagramnya.

Penasaran seperti apa keseruan Fuji liburan di Bangkok? Berikut ulasannya dari Instagram @fuji_an, Jumat (4/8/2023).

1. Pose jalan





Potret Fuji saat pose jalan di area pusat perbelanjaan. Di foto itu Fuji tampail santai memakai kaus warna hijau yang dipadukan dengan celana pendek putih.

Mantan kekasih Thariq Halilintar itu juge mamakai kaus kaki panjang dan sneakers. Tak lupa dia membawa sling bag corak motif. Pose berjalan sambil menoleh ke teman sebelahnya, gayanya stylish abis!

2. Naik perahu





Bersama Gisel dan temannya yang lain, Fuji nampak menikmati momen di atas perahu dengan pemandangan hijau pepohonan.

Di foto itu dia memakai crop top hitam yang dipadukan dengan jeans. Dia pose duduk dengan membusungkan dada sambil menoleh ke belakang. Penampilannya menggoda.

3. Foto selfie





Fuji dan rekannya yang lain terlihat akrab saat menghabiskan waktu di Bangkok, mereka pun banyak berfoto bersama. Seperti di foto ini Fuji dan teman-temannya foto selfie sambil menunjukkan gaya duck face. Bibir merah meronanya begitu menggoda.