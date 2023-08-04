Potret Hot Maria Vania Pakai Dress Mini Duduk di Mobil Bikin Netizen Terpesona

MARIA Vania merupakan salah satu presenter yang kerap mencuri perhatian. Salah satunya karena penampilan Maria Vania yang cantik dan seksi.

Gaya seksi Maria Vania semakin enak dipandang dengan outfit modis yang melekat pada tubuhnya. Terlebih lagi, perempuan yang akrab disapa Vania ini memiliki body goals idaman.

Tak heran penampilan Vania kerap membuat netizen terpesona. Seperti penampilan Vania pada unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. "Sunmori yuk?," tulis Vania pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Jumat (4/8/2023).

Dalam foto tersebut, Maria Vania berpose duduk anggun menyilangkan kaki di mobil dengan pintu yang terbuka. Vania yang mengenakan heels seperti memamerkan kaki indahnya dengan kesan seksi.

Untuk outfit, Maria Vania mengenakan dress mini berwarna hitam bertuliskan Balmain. Busana tersebut tampak ketat membentuk lekuk dada sehingga membuat Vania terlihat seksi.