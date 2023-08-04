Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Hot Maria Vania Pakai Dress Mini Duduk di Mobil Bikin Netizen Terpesona

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:00 WIB
Potret Hot Maria Vania Pakai Dress Mini Duduk di Mobil Bikin Netizen Terpesona
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
MARIA Vania merupakan salah satu presenter yang kerap mencuri perhatian. Salah satunya karena penampilan Maria Vania yang cantik dan seksi.

Gaya seksi Maria Vania semakin enak dipandang dengan outfit modis yang melekat pada tubuhnya. Terlebih lagi, perempuan yang akrab disapa Vania ini memiliki body goals idaman.

Tak heran penampilan Vania kerap membuat netizen terpesona. Seperti penampilan Vania pada unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. "Sunmori yuk?," tulis Vania pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Jumat (4/8/2023).

Maria Vania

Dalam foto tersebut, Maria Vania berpose duduk anggun menyilangkan kaki di mobil dengan pintu yang terbuka. Vania yang mengenakan heels seperti memamerkan kaki indahnya dengan kesan seksi.

Untuk outfit, Maria Vania mengenakan dress mini berwarna hitam bertuliskan Balmain. Busana tersebut tampak ketat membentuk lekuk dada sehingga membuat Vania terlihat seksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
