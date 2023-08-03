Usai 30 Tahun Mengabdi, Pensiunan Polisi Ini Gabung Partai Perindo Bawa Misi Mulia

DUNIA politik kini semakin dinamis. Siapapun bisa terjun ke ranah satu ini dengan berbagai visi dan misi yang ingin mereka tuju. Terutama, dalam hal memajukan kesejahteraan bangsa.

Hal inilah yang membuat sosok M.Salahuddin, seorang pensiunan polisi di wilayah Bekasi memutuskan untuk ikut terjun ke dunia politik bersama Partai Perindo.

Meskipun telah mengabdi selama 30 tahun sebagai anggota kepolisian di wilayah Bekasi, hal itu tidak membuat sosok M.Salahuddin berhenti berkiprah.

Bahkan, ia kini tercatat menjabat sebagai Dewan Pembina DPW Pemuda Perindo Jawa Barat sekaligus bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Partai Perindo.

M.Salahuddin sendiri pertama kali bertugas sebagai seorang anggota reserse di wilayah Kabupaten Bekasi, tepatnya pada tahun 1987 silam.

Jabatan terakhir yang ia emban sebagai anggota kepolisian yakni sebagai Kapolsek Bekasi Kota dan berakhir pada bulan Oktober Tahun 2022. Ia lantas mulai pensiun pada tanggal 1 Januari tahun 2023, sehingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

Menurut M.Salahuddin, keputusannya untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Perindo adalah tak lain karena ia memang sudah memiliki hobi dan latar belakang di dunia hukum. Apalagi, dunia kepolisian dan politik juga masih cukup berkaitan erat.

“Saya nggak bisa diam. Saya udah biasa bekerja, saya udah hobi bekerja, karena memang latar belakang saya adalah hukum. Saya mengikuti pendidikan Advokat untuk menjadi seseorang. Nah Alhamdulillah sudah selesai melakukan pendidikan itu, tinggal menunggu pelantikan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi Bandung,” ujar M.Salahuddin, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Kamis, (3/8/2023).

“Supaya saya menjadi seorang advokat, supaya bisa bergerak di dalam perjalanannya beberapa bulan kemudian saya harus masuk partai ini. Bagaimana saya bisa membawa masyarakat Bekasi ini menjadi masyarakat yang diharapkan sesuai dengan Bekasi yang beriman yang terhindar dari segala macam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran moral,” lanjutnya.

Salahuddin juga mengungkapkan, melalui Partai Perindo, ia juga berharap bisa turut tetap berkontribusi untuk menangani masalah ketertiban di kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena itu, sejak 19 Mei 2023 lalu, ia lantas memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi caleg di Partai Perindo.

“Dan tetap ingin berkontribusi menangani masalah yang bersifat mengganggu Kamtibmas. Alhamdulillah saya tanggal 19 Mei mendaftarkan diri sebagai caleg Partai Perindo yaitu menjadi anggota DPRD provinsi Jawa Barat melalui Dapil 9 yang wilayahnya menyangkut Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.