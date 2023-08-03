Kisah Pria Pengangguran Menyamar Jadi Polisi, Sempat Kerja 2 Bulan!

KISAH unik tapi nyata satu ini datang dari Rusia, seorang pria pengangguran menjadi pemberitaan karena menyamar menjadi polisi.

Pria pengangguran bernama Viktor tersebut dilaporkan memang bercita-cita jadi seorang polisi. Sampai akhirnya ia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi polisi lalu lintas dengan mengenakan seragam polisi palsu.

Penyamarannya pun berhasil, mengutip laporan Oddity Central, Kamis (3/8/2023) Viktor diketahui sempat bekerja sebagai polisi lalu lintas, berpatroli dengan petugas inspektur lalu lintas yang sebenarnya selama dua bulan.

Aksi penyamarannya ini berawal dari keisengan dirinya, ketika merasa bosan duduk-duduk sepanjang hari, pria berusia 48 tahun dari Stavropol, Rusia itu terpikir untuk membeli seragam polisi. Kemudian, mengandalkan pakaian pengawas lalu lintas, keterampilan akting yang hebat, dan kepercayaan diri tinggi, Viktor pun langsung beraksi berpatroli di jalan-jalan di kawasan Pyatigorsky.

Layaknya polisi sungguhan, Viktor secara aktif menghentikan pengemudi kendaraan yang lalai atau sembrono saat menyetir, bahkan juga mendidik para pengemudi tersebut tentang berbagai peraturan lalu lintas.