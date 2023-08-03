Mau Pelihara Hewan yang Berumur Panjang? Coba Pilih yang Satu Ini

KURA-KURA memang disebut sebagai mahluk berumur panjang yang biasa hidup hingga ratusan tahun. Meskipun berumur panjang tapi ternyata kura-kura bukanlah hewan yang berumur paling panjang.

Ada satu hewan yang nyaris tidak bisa meninggal, yakni ubur-ubur Turritopsis dohrnii yang disebut juga sebagai ubur-ubur abadi. Saking lamanya mereka hidup bahkan dikatakan bahwa ubur-ubur ini tampaknya bisa lepas dari kematian.

Sebagaimana dihimpun dari Science Focus, yang menjadi lebih mengesankan adalah ubur-ubur Turritopsis dohrnii telah mengambang di lautan jauh sebelum dinosaurus punah atau sekitar 66 juta tahun yang lalu. Satu hal yang membuatnya mati lebih dini adalah karena dimangsa oleh predator seperti hiu.

Lamanya durasi hidup ubur-ubur Turritopsis dohrnii adalah karena mereka dapat memutar kembali jam biologisnya saat terluka atau di ambang kelaparan. Artinya, mereka bisa hidup selamanya, meskipun ukurannya sendiri hanya berdiameter tiga milimeter.

Saat kelaparan, terluka atau di perairan yang terlalu dingin atau panas, Turritopsis dohrnii dewasa akan menjatuhkan dirinya ke dasar laut dan berubah menjadi gumpalan kecil jaringan (dikenal sebagai kista). Ini dilakukan agar dia bisa hidup lebih lama.

Ini adalah kemampuan yang didukung oleh proses yang dikenal sebagai transdifferensiasi. Menurut Dr Maria Pia Miglietta, profesor di Texas A&M University di Galveston, siklus hidupnya bisa terus berputar dari semula hingga dewasa dalam waktu 3 hari.