Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Pelihara Hewan yang Berumur Panjang? Coba Pilih yang Satu Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:07 WIB
Mau Pelihara Hewan yang Berumur Panjang? Coba Pilih yang Satu Ini
Ubur-Ubur. (Foto: Reuters)
A
A
A

KURA-KURA memang disebut sebagai mahluk berumur panjang yang biasa hidup hingga ratusan tahun. Meskipun berumur panjang tapi ternyata kura-kura bukanlah hewan yang berumur paling panjang.

Ada satu hewan yang nyaris tidak bisa meninggal, yakni ubur-ubur Turritopsis dohrnii yang disebut juga sebagai ubur-ubur abadi. Saking lamanya mereka hidup bahkan dikatakan bahwa ubur-ubur ini tampaknya bisa lepas dari kematian.

Ubur-Ubur

Sebagaimana dihimpun dari Science Focus, yang menjadi lebih mengesankan adalah ubur-ubur Turritopsis dohrnii telah mengambang di lautan jauh sebelum dinosaurus punah atau sekitar 66 juta tahun yang lalu. Satu hal yang membuatnya mati lebih dini adalah karena dimangsa oleh predator seperti hiu.

Lamanya durasi hidup ubur-ubur Turritopsis dohrnii adalah karena mereka dapat memutar kembali jam biologisnya saat terluka atau di ambang kelaparan. Artinya, mereka bisa hidup selamanya, meskipun ukurannya sendiri hanya berdiameter tiga milimeter.

Saat kelaparan, terluka atau di perairan yang terlalu dingin atau panas, Turritopsis dohrnii dewasa akan menjatuhkan dirinya ke dasar laut dan berubah menjadi gumpalan kecil jaringan (dikenal sebagai kista). Ini dilakukan agar dia bisa hidup lebih lama.

Ini adalah kemampuan yang didukung oleh proses yang dikenal sebagai transdifferensiasi. Menurut Dr Maria Pia Miglietta, profesor di Texas A&M University di Galveston, siklus hidupnya bisa terus berputar dari semula hingga dewasa dalam waktu 3 hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062707/dpr-nIL9_large.jpg
Pemelihara Landak Jawa Dipidana, DPR: Penegak Hukum Mestinya Lebih Bijaksana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873523/8-hewan-unik-yang-bentuknya-mirip-alien-ada-dari-indonesia-CP4IFv6P3C.jpg
8 Hewan Unik yang Bentuknya Mirip Alien, Ada dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/612/2860396/mahluk-mitologi-loch-ness-ternyata-hanya-seekor-belut-raksasa-ODrkcOeZ6u.jpg
Mahluk Mitologi Loch Ness Ternyata Hanya Seekor Belut Raksasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/09/612/2453166/5-hewan-ini-punah-akibat-ulah-manusia-salah-satunya-dari-indonesia-E18hWNQjnG.jpg
5 Hewan Ini Punah Akibat Ulah Manusia, Salah Satunya dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/12/612/2439628/gurita-kaca-langka-tertangkap-kamera-ekspedisi-laut-dalam-di-samudera-pasifik-Lw5hb9qSrY.jpg
Gurita Kaca Langka Tertangkap Kamera Ekspedisi Laut Dalam di Samudera Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/02/612/2355432/luar-biasa-bocah-kecil-ini-temukan-jejak-dinosaurus-berusia-220-juta-tahun-vNEGu1ANm6.jpg
Luar Biasa! Bocah Kecil Ini Temukan Jejak Dinosaurus Berusia 220 Juta Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement