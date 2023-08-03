Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 4 Agustus: Libra Lagi Gak Bahagia, Sagitarius Kesabaran Diuji

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 4 Agustus: Libra Lagi Gak Bahagia, Sagitarius Kesabaran Diuji
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN bagaimana harimu di menuju akhir pekan berdasarkan dari tanda zodiak yang dimiliki? Daripada penasaran, dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan juga Sagitarius dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Libra: Hari ini para Libra diprediksikan mungkin sedang merasa tidak bahagia. Salah satunya karena merasa tidak sabar dan menjadi korban perubahan suasana hati, yang berhubungan dengan keharmonisan kehidupan rumah tangga Anda. Mengingat emosi sedang tak terkendali, para Libra disarankan untuk menghindari mengemudi dengan terburu-buru.

2. Scorpio: Hidup para Scorpio di jelang akhir pekan ini sedang berbunga-bunga, salah satunya kemungkinan karena sedang begitu merasakan keharmonisan dalam kehidupan pribadi, termasuk menikmati saat-saat romantis bersama pasangan.

3. Sagitarius: Hari ini kesabaran orang-orang Sagitarius sedang diuji di tempat kerja. Tak sia-sia memang, karena kinerja pekerjaanmu memang bagus dan berpeluang mendapatkan beberapa insentif dalam bentuk penghargaan. Masalah terkait kesehatan anggota keluarga juga perlahan mulai terlihat solusinya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
