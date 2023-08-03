Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 4 Agustus: Aries Sukses Mengontrol Diri, Gemini Dilanda Kebosanan

Ramalan Zodiak 4 Agustus: Aries Sukses Mengontrol Diri, Gemini Dilanda Kebosanan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

BAGAIMANA nasib keberuntungan Anda hari ini, berdasarkan dari tanda zodiak yang dimiliki? Daripada penasaran, dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan juga Gemini dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Aries: Selamat ya Aries, Anda hari ini berhasil mengontrol diri karena bisa mengontrol pengeluaranmu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Bisa menghemat, artinya kesehatan keuangan pun meningkat. Selain itu, kabar baiknya para Arie juga mungkin lebih kreatif hari ini, kreativitas bisa digunakan untuk keperluan kantor atau rumah.

2. Taurus: Hari ini, Anda diberkati oleh bulan, yang kemungkinan memberikan para Taurus ketenangan pikiran. Padahal dari luar, para pemilik zodiak ini tengah menghadapi beberapa stres terkait pekerjaan, tetapi perasaan batin untungnya tetap tenang dan sejuk. Sehingga semuanya hari ini bisa diseimbangkan.

3. Gemini: Duh! Geminu sepertinya sedang dilanda kebosanan karena menjadi korban kelelahan atas seseorang. Selain sedang bosan, para Gemini hari ini disarankan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan segala jenis transaksi keuangan ya!

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
