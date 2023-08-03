5 Potret Harmonis Keluarga Karenina Anderson, Supermodel 90-an yang Tersandung Kasus Narkoba

KARENINA Anderson, supermodel yang pernah eksis di tahun 90-an,namanya kembali disorot oleh media karena kedapatan t memakai narkoba jenis ganja.

Terlepas dari kasus narkoba yang tengah membelitnya, selama ini di linimasa sosial media, Karenina kerap menampilkan potret keluarga kecilnya yang bahagia bersama suami dan kedua putranya yang beranjak besar. Seperti apa potretnya? Dilansir dari Instagram @KareninaAnderson, Kamis (3/8/2023) berikut sederet potret keluarga kecil Karenina yang harmonis.

1. Liburan keluarga: Merayakan Imlek, Karenina sempat mengunggah potret dirinya tengah berlibur ke Sri Panwa, Thailand bersama suami dan kedua putranya dengan menghabiskan waktu berjalan-jalan santai di sekitar Sri Panwa.

2. Menemani anak: Di tengah kesibukannya, Karenina tetap memprioritaskan anak-anaknya. Contohnya di potret satu ini, ia menemani anak bungsunya, Kainaya Kamal untuk menerima penghargaan di sekolah. Karenina Anderson sedang berlibur bersama dua anaknya.