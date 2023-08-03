Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Harmonis Keluarga Karenina Anderson, Supermodel 90-an yang Tersandung Kasus Narkoba

Logan Chameron , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:30 WIB
5 Potret Harmonis Keluarga Karenina Anderson, Supermodel 90-an yang Tersandung Kasus Narkoba
Karenina Anderson, (Foto: Instagram @kareninaanderson)
A
A
A

KARENINA Anderson, supermodel yang pernah eksis di tahun 90-an,namanya kembali disorot oleh media karena kedapatan t memakai narkoba jenis ganja.

Terlepas dari kasus narkoba yang tengah membelitnya, selama ini di linimasa sosial media, Karenina kerap menampilkan potret keluarga kecilnya yang bahagia bersama suami dan kedua putranya yang beranjak besar. Seperti apa potretnya? Dilansir dari Instagram @KareninaAnderson, Kamis (3/8/2023) berikut sederet potret keluarga kecil Karenina yang harmonis.

1. Liburan keluarga: Merayakan Imlek, Karenina sempat mengunggah potret dirinya tengah berlibur ke Sri Panwa, Thailand bersama suami dan kedua putranya dengan menghabiskan waktu berjalan-jalan santai di sekitar Sri Panwa.

2. Menemani anak: Di tengah kesibukannya, Karenina tetap memprioritaskan anak-anaknya. Contohnya di potret satu ini, ia menemani anak bungsunya, Kainaya Kamal untuk menerima penghargaan di sekolah. Karenina Anderson sedang berlibur bersama dua anaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/612/3163425/cinta_laura-ve3z_large.jpg
5 Artis Indonesia yang Lahir 17 Agustus, Ada Cinta Laura hingga Gilang Dirga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/612/3080458/mengenal_dewi_istri_pak_tarno_yang_setia_menemani_sang_pesulap_meski_sakit_stroke_dan_hidup_susah-GnvZ_large.jpg
Mengenal Dewi, Istri Pak Tarno yang Setia Menemani Sang Pesulap Meski Sakit stroke dan Hidup Susah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/2999978/5-potret-diego-andres-anak-darius-sinathrya-yang-dipanggil-seleksi-timnas-u-16-cZO6NP6KvZ.jpg
5 Potret Diego Andres, Anak Darius Sinathrya yang Dipanggil Seleksi Timnas U-16
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985883/5-potret-yuni-indriyati-mantan-istri-donny-kesuma-yang-setia-mengantar-di-akhir-hayat-klwtyGn5Hs.jpg
5 Potret Yuni Indriyati, Mantan Istri Donny Kesuma yang Setia Mengantar di Akhir Hayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985837/kenang-sosok-almarhum-donny-kesuma-mantan-istri-sebut-sering-quality-time-bareng-anak-ucWGrLB5en.jpg
Kenang Sosok Almarhum Donny Kesuma, Mantan Istri Sebut Sering Quality Time Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985776/kenang-sosok-sang-ayah-anak-almarhum-donny-kesuma-pria-pekerja-keras-5Dvx1AFUDi.jpg
Kenang Sosok Sang Ayah, Anak Almarhum Donny Kesuma: Pria Pekerja Keras
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement