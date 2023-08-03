Contoh Kupon Jalan Sehat HUT RI ke-78

BERIKUT contoh kupon jalan sehat HUT RI ke-78 yang bisa dijadikan referensi ketika mengadakan event untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Seperti diketahui, merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dengan semangat kemerdekaan merupakan suatu kehormatan. Salah satu cara menarik untuk merayakan momen bersejarah ini dengan mengadakan kegiatan jalan sehat.

Sebagai panitia tentunya ingin menambah semangat perseta dengan membagikan kupon undian yang dapat ditukar dengan doorprize menggiurkan. Maka dari itu, panitia perlu desain kupon jalan sehat dengan desain menarik.

Berikut skema pembuatan kupon jalan sehat HUT RI ke 78 yang mudah dan praktis:

-Format kupon jalan sehat:

Judul: Jalan Sehat HUT Kemerdekaan ke-77

Hari dan tanggal pelaksanaan