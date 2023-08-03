Nama Anak Zaman Sekarang Makin Ribet, Bikin Guru Kesulitan?

SEIRING dengan perkembangan jaman dan generasi, banyak perubahan yang terjadi. Salah satu yang paling terlihat jelas yakni nama dari anak-anak generasi saat ini.

Mundur sebelum era tahun 2000-an, nama-nama anak biasanya sangat sederhana dan mudah diucapkan. Bahkan, orang tua zaman dulu banyak yang memberikan nama hanya satu suku kata saja.

Tapi kini, di jaman yang sudah berubah, nama anak-anak Generasi Z dan Alpha pun semakin unik-unik. Saking uniknya dan cukup panjang, terkadang justru nama mereka malah sulit untuk diucapkan.

Contohnya seperti cuitan viral yang beredar di linimasa Twitter satu ini, menunjukkan seorang guru di sekolah kebingungan untuk mengucapkan nama muridnya tersebut.

Saking kebingungan dan merasa kesulitan, sang guru sampai bertanya bagaimana cara untuk melafalkan nama siswi, yang tertulis pada daftar absensi tertulis Revaveroesy Veisaqireina Mulawarman. Dua kata pertama dari nama ini, sukses membuat sang guru bingung cara menyebutnya.

"Ini nomor 19 bacanya gimana ya?," kata guru sembari merekam nama si murid, dikutip dari akun Twitter @kegblgbnunfaedh, Kamis (3/8/2023).