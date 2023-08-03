Serbu Promo Mom & Baby di AladinMall, Bisa Hemat hingga Rp50 Ribuan!

PROMO Mom & Baby hadir lagi di AladinMall! Dapatkan harga super hemat untuk berbagai keperluan ibu dan anak. Bunda bisa saving up to Rp50.000 lho karena ada banyak potongan harga!

Selain itu, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas. Nikmati #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku). Yuk buruan diborong sebelum kehabisan!

Beli Keperluan Ibu & Anak di AladinMall

Sensi Dry Pants Super Jumbo M60

Jangan sampai kehabisan stok popok bayi di rumah! Ambil Sensi Dry Pants Super Jumbo mumpung harganya cuma Rp77.765 saja dari Rp81.858. Cocok untuk bayi dengan berat badan 7 - 12 kg.

SGM Eksplor 3+ Vanilla 900 gram

Bunda, saat si Kecil berusia 3-5 tahun, ia sedang aktif-aktifnya bermain, berinteraksi dengan lebih banyak orang dan lingkungan yang lebih luas, serta mulai bersekolah. Karenanya, beri ia nutrisi sesuai untuk mendukung pertumbuhannya.

Ini saatnya untuk memberikan si kecil kebutuhan nutrisi terbaik dari SGM Eksplor 3+ Vanilla 900 gram. Mengandung vitamin, kalsium dan zinc serta serat pangan inulin. Miliki produk ini seharga Rp88.065 saja dari Rp92.700.

Chil Go 1+ Vanilla 700 gram

Nutrisi berkualitas diperlukan untuk mendukung aktivitas kreatif anak dan keluarga. Chil Go 1+ Vanilla 700 gram hadir mendampingi bunda dalam membantu memenuhi gizi buah hati. Miliki produk ini seharga Rp79.310 saja dari Rp83.484.

Prenagen Mommy Coklat 400 gram

Prenagen Mommy Coklat memiliki keunggulan sumber protein untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan janin, serta tinggi kalsium untuk membantu pembentukan dan kepadatan tulang bayi. Dapatkan produk ini seharga Rp81.370 saja dari Rp85.653.

Selain beli beberapa rekomendasi produk di atas, jangan lupa buat borong item lainnya juga ya, mumpung lagi ada Promo Mom & Baby! Caranya gampang banget, kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

(Martin Bagya Kertiyasa)