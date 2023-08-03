Ramalan Tarot Hari Ini: Akhiri Hubungan Cinta Terlarang, Ingat Karma

The Devil

Kartu Tarot The Devil yang muncul di hari ini mengingatkan untuk tetap waspada pada uluran tangan iblis yang tampaknya menyenangkan namun ternyata membahayakan. Meskipun terkadang tampak sehat dan diperlukan, namun inilah jebakannya. Tawaran yang membuat kecanduan misalnya alkohol, obat-obatan, pekerjaan, seks, dan hubungan yang tidak pantas atau tidak sehat.

Iblis adalah dorongan untuk menyelidiki bayangan Anda sendiri. Dia akan membawa Anda ke sana, dan kemudian terserah Anda untuk jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan, atau berusaha menyembuhkan hubungan Anda sendiri dengan hati indah Anda. Tetaplah ingat untuk berjalan di jalan yang terang.

Ingatlah bahwa kecanduan tidak selalu terlihat menakutkan dan jahat sampai hal itu terlihat. Carilah pembebasan dari keterikatan yang membuat Anda terjebak dan lepaskan ikatan Anda sendiri.

Apalagi ramalan tarot di hari ini? Mari kita simak bersama!