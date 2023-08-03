8 Ide Nama Anak Bayi Kembar Perempuan Islami, Cantik dan Penuh Makna

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani), Ustadz Ainul Yaqin menuturkan, memberi nama anak yang baik adalah kewajiban orang tua dan nantinya akan menjadi doa bagi kehidupannya kelak.

Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada umatnya supaya memberikan nama yang baik. “Bahkan sebaik-baiknya sebutan atau panggilan nama kelak, karenanya Nabi Muhammad SAW, memberi contoh agar anak diberikan nama yang sesuai dengan harapan di masa mendatang,” ujarnya kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Rasullullah shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

‏ ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian” (HR. Abu Dawud & Al-Baihaqi,)