6 Rahasia Awkarin Punya Kulit Cantik dan Mulus, Kini Kian Memesona

RAHASIA Awkarin mempunyai kulit mulus dan sehat akan dibahas dalam artikel ini. Kulit mulus dan sehat membuat Karin Novilda atau Awkarin kini terlihat semakin cantik.

Lantas apa rahasia Awkarin punya kulit wajah mulus? Melalui media sosial pribadinya, Awkarin kerap membagikan kegiatannya termasuk perawatan wajahnya sehari-hari.

Salah satu rahasanya memiliki kulit mulus adalah dia rutin menggunakan skincare. Penasaran rangkaian skincare Awkarin? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Kamis (3/8/2023).

1. Membersihkan wajah





(Rahasia Awkarin, Foto: Instagram/@narinkovilda)

Setelah melakukan aktivitas atau jelang istirahat, Awkarin rutin melakukan pembersihan wajah. Pertama-tama tentunya Awkarin menggunakan makeup remover yang dilanjutkan dengan facial wash. Hal itu dilakukan untuk mengangkat makeup dan kotoran setelah beraktivitas.

2. Pakai toner

Selanjutnya, dia menggunakan toner untuk memberi nutrisi pada kulit wajahnya. Dia menggunakan toner dengan cara menuangkan toner ke kapas lalu dioleskan ke area wajahnya. Memiliki kulit kombinasi, cara ini dilakukan untuk membuat wajahnya lembap dan sehat.

3. Tak melewatkan serum

Tak lupa Awkarin menggunakan serum sesuai dengan jenis kulitnya. Serum dipakai saat pagi maupun malam hari. Serum ini juga membantu memberi nutrisi pada kulit wajah yang lebih maksimal.

4. Gunakan pelembap day cream dan night cream

Perawatan hariannya dilanjutkan dengan menggunakan pelembap siang ataupun malam. Pelembap ini berfungsi untuk membantu melembapkan kulit, mencerahkan, hingga membantu menghilangkan flek hitam yang ada di wajah.