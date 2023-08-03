Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jangan Salah Step! 4 Kunci Utama Mencuci Wajah dengan Efektif

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:30 WIB
Jangan Salah Step! 4 Kunci Utama Mencuci Wajah dengan Efektif
4 kunci utama mencuci wajah, (Foto: Gpointstudio/Freepik)
CARA paling dasar merawat kulit wajah ialah dengan cleansing atau membersihkannya dengan tepat. Menjaga kebersihan wajah sangat penting dalam memelihara kesehatan kulit dan mencegah berbagai masalah kulit.

Tampak sepele, tapi jangan salah tetap masih ada loh orang-orang yang asal dan salah langkah saat membersihkan wajah. Nah, supaya tak salah langkah lagi saat mencuci wajah, penting untuk tahu empat kunci utama dalam mencuci membersihkan wajah. Mari simak paparannya berikut ini.

1. Cuci muka dua kali sehari: Dua kali dengan masing-masing di pagi hari dan malam hari saat sebelum tidur. Cuci wajah dengan menggunakan sabun pembersih atau cleansing face yang lembut yang sesuai dengan jenis kulit (normal, berminyak, kering, atau kombinasi).

Hindari sabun atau produk cleansing berbahan keras dengan bahan kimia kuat, karena ini malah bisa bikin minyak alami kulit wajah hilang dan mengiritasi kulit.

2. Pakai air hangat: Saat mencuci muka, gunakan air hangat yang lebih baik alih-alih air panas. Air suhu panas bisa keras pada kulit wajah dan menyebabkan kulit jadi kering dan kemerahan.

BACA JUGA:

Hindari Sampo dengan 6 Kandungan Ini, Bikin Rambut Rontok! 

Halaman:
1 2
      
