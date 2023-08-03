Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lebih Seru! Yuk Intip 5 Potret Wendy Walters yang Ketagihan Naik Gunung Merbabu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:03 WIB
Lebih Seru! Yuk Intip 5 Potret Wendy Walters yang Ketagihan Naik Gunung Merbabu
Wendy Walters berpose di puncak Gunung Merbabu, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@wendywalters)
A
A
A

MANTAN istri Reza Arap, Wendy Walters belum lama ini kembali mendaki Gunung Merbabu. Ini adalah kali kedua Wendy mendaki gunung yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, Jawa tengah tersebut. Sebab, beberapa bulan lalu, ia juga sempat mendaki gunung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu.

Sebelum kembali mendaki Gunung Merbabu, Wendy Walters bahkan sempat mendaki gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, yakni Gunung Arjuno. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Nah, di momen pendakian Gunung Merbabu kali ini, Wendy tidak sendirian. Ia tampak mendaki gunung tersebut bersama teman-temannya.

Lantas, seperti apa potret keseruannya? Berikut di antaranya sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya, @wendywalters;

1. Tampil cantik di puncak Gunung Merbabu

Wendy tampak membagikan beberapa potret dirinya saat sudah sampai di puncak Gunung Merbabu.

Wendy Walters

Wendy Walters (Foto: IG/@wendywalters)

Meski tampak mengenakan jaket super tebal, kecantikannya tampak berpadu dengan keindahan pemandangan di sana.

2. Asyik menikmati sunset

Tak hanya membagikan potret saat telah sampai di puncak, Wendy juga tampak membagikan potret dirinya saat melakukan perjalanan saat mendaki untuk bisa sampai ke puncak Gunung Merbabu.

Wendy Walters

Wendy Walters (Foto: IG/@wendywalters)

Salah satunya potret berikut. Ia tampak berfoto di salah satu jalur treking dengan pemandangan sunset nan menakjubkan.

Halaman:
1 2 3
      
