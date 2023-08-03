7 Manfaat Cengkeh untuk Kesehatan, Dipercaya Mengurangi Rasa Nyeri

TUJUH manfaat cengkeh untuk kesehatan akan dibahas dan dijelaskan dalam artikel berikut. Cengkeh merupakan rempah asli Indonesia yang telah menjadi perebutan bangsa asing sejak zaman penjajahan. Rempah kecil satu ini ternyata kaya akan nutrisi dan manfaat.

Cengkeh bukan hanya rempah yang digunakan untuk berbagai masakan, juga untuk pengobatan tradisional. Cengkeh memiliki kandungan eugenol, senyawa dengan sifat antimikroba, analgesik, dan antiinflamasi, yang telah digunakan sebagai pereda nyeri gigi dan masalah pernapasan.

Cengkeh juga mengandung minyak atsiri seperti beta-caryophyllene, eugenyl acetate, dan beta-caryophyllene oxide, serta senyawa antioksidan seperti flavonoid dan fenolik, yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Cengkeh juga mengandung vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, kalium, mangan, kalsium, magnesium, natrium, dan zinc. Juga kandungan fitonutrien seperti tannin, asam galat, dan asam ellagic, yang semuanya itu memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

Tujuh manfaat cengkeh untuk kesehatan

1. Mengurangi Sakit Gigi

Minyak cengkeh dipercaya untuk mengurangi rasa nyeri akibat sakit gigi. Senyawa eugenol dalam cengkeh mampu mengurangi bengkak dan iritasi di sekitar gigi dan gusi. Cengkeh juga bermanfaat sebagai antioksidan, antikuman, dan antijamur. Nakun, belum ada bukti ilmiah yang cukup mengenai manfaat cengkeh sebagai pereda sakit gigi.

2. Obat Tukak Lambung

Cengkeh juga dapat mengobati tukak lambung, yang terjadi akibat penipisan lendir lambung atau meningkatnya asam lambung yang dipengaruhi oleh beragam faktor seperti stres dan infeksi. Menurut sebuah studi, minyak esensial dari cengkeh bisa meningkatkan produksi lendir lambung yang menjadi penghalang dan mencegah terjadinya luka pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.