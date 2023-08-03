Produksi ASI Turun Akibat Stres Kerjaan, Ini Cara Meningkatkannya

DOKTER Konselor Laktasi RS Pondok Indah dr Fitra Sukrita Irsal, IBCLC menjelaskan, terkadang ibu menyusui yang bekerja mengalami stres di kantor, akibatnya produksi ASI-nya menurun.

Menurut dia, untuk meningkatkan produksi, salah satunya bisa dengan ibu menyusui bayi sesering mungkin saat berada di rumah.

"Saat sudah dekat waktu pulang, bilang pada pengasuh agar bayi diberi ASI sebagai camilan supaya saat ibu pulang dia bisa minum banyak," kata Dokter Fitra.

Selain itu, saat malam hari, ibu bisa mencoba lebih sering menyusui bayinya. Dokter Fitra mengatakan, ibu bekerja biasanya lebih banyak bangun malam dan sebisa mungkin manfaatkanlah kesempatan itu untuk menyusui bayi, termasuk bila biasanya hanya sebelah payudara, menjadi kedua payudara.

Upaya lain yang dapat dilakukan yakni mengosongkan payudara setelah bayi selesai menyusu karena saat payudara kosong, tubuh akan mendapatkan sinyal memproduksi ASI lebih banyak.

"Lalu waktu saat akhir pekan, susui langsung full tanpa gunakan ASI perah, susui sampai bayi kenyang. Bila selesai masih ada sisa, kosongkan saja payudara supaya naik lagi produksinya," saran Dokter Fitra.