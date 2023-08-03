Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Produksi ASI Turun Akibat Stres Kerjaan, Ini Cara Meningkatkannya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:38 WIB
Produksi ASI Turun Akibat Stres Kerjaan, Ini Cara Meningkatkannya
Stres akibat kerjaan. (Foto: Glamour)
A
A
A

DOKTER Konselor Laktasi RS Pondok Indah dr Fitra Sukrita Irsal, IBCLC menjelaskan, terkadang ibu menyusui yang bekerja mengalami stres di kantor, akibatnya produksi ASI-nya menurun.

Menurut dia, untuk meningkatkan produksi, salah satunya bisa dengan ibu menyusui bayi sesering mungkin saat berada di rumah.

 produksi ASI turun

"Saat sudah dekat waktu pulang, bilang pada pengasuh agar bayi diberi ASI sebagai camilan supaya saat ibu pulang dia bisa minum banyak," kata Dokter Fitra.

 BACA JUGA:

Selain itu, saat malam hari, ibu bisa mencoba lebih sering menyusui bayinya. Dokter Fitra mengatakan, ibu bekerja biasanya lebih banyak bangun malam dan sebisa mungkin manfaatkanlah kesempatan itu untuk menyusui bayi, termasuk bila biasanya hanya sebelah payudara, menjadi kedua payudara.

Upaya lain yang dapat dilakukan yakni mengosongkan payudara setelah bayi selesai menyusu karena saat payudara kosong, tubuh akan mendapatkan sinyal memproduksi ASI lebih banyak.

 BACA JUGA:

"Lalu waktu saat akhir pekan, susui langsung full tanpa gunakan ASI perah, susui sampai bayi kenyang. Bila selesai masih ada sisa, kosongkan saja payudara supaya naik lagi produksinya," saran Dokter Fitra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/629/3161020//asi-yGOl_large.jpg
Mitos atau Fakta: Bra Ketat Ganggu Produksi ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/629/3161019//asi-XV1N_large.jpg
Apakah Bayi Bisa Intoleran dengan ASI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160922//asi-c4HT_large.jpg
Angka Pemberian ASI di Indonesia Masih Rendah, Cuma 37%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160857//bumil-8Lpj_large.jpg
Asupan Nutrisi Ibu Hamil Jadi Penentu Kualitas Tumbuh Kembang Janin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160836//asi-MIlT_large.jpg
Keajaiban ASI, Bukan Sekadar Susu tapi Perlindungan Pertama Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160822//asi-63Qs_large.jpg
Bayi Tak Mau ASI, Jangan Buru-Buru Beli Susu Formula
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement