Pentingnya Meningkatkan Sistem Kesehatan Masyarakat Agar Setara dengan Negara Maju

ASOSIASI Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) mendorong dilakukannya pengembangan fasilitas primer sejalan dengan disahkannya Omnibus Law atau UU Kesehatan beberapa waktu lalu.

Ketua Umum ADINKES M. Subuh mengatakan, untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat agar setara dengan negara-negara maju, upaya untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan layanan kesehatan perlu dilakukan, terutama Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer untuk masyarakat Indonesia sesuai UU Kesehatan terbaru.

"Dengan hampir 11.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, fasilitas pelayanan primer ini perlu terus dikuatkan melalui penjaminan mutu dan akreditasi serta kredensialing yang baik," katanya.

Dia menambahkan, inovasi dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien yang didukung oleh sistem informasi pelaporan yang lebih ringkas dan andal amat diperlukan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 mengenai transformasi teknologi digital sistem kesehatan di Indonesia yang diharapkan bisa seefisien mungkin.

Menurut M. Subuh, diperlukan sistem pelaporan yang terintegrasi di Puskesmas guna memantau kinerja dan pemetaan daerah dengan tingkat pasien hipertensi tidak terkontrol, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan.