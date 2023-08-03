Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Meningkatkan Sistem Kesehatan Masyarakat Agar Setara dengan Negara Maju

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:28 WIB
Pentingnya Meningkatkan Sistem Kesehatan Masyarakat Agar Setara dengan Negara Maju
Dokter memeriksa pasien di puskesmas. (Foto: Freepik)
A
A
A

ASOSIASI Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) mendorong dilakukannya pengembangan fasilitas primer sejalan dengan disahkannya Omnibus Law atau UU Kesehatan beberapa waktu lalu.

Ketua Umum ADINKES M. Subuh mengatakan, untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat agar setara dengan negara-negara maju, upaya untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan layanan kesehatan perlu dilakukan, terutama Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer untuk masyarakat Indonesia sesuai UU Kesehatan terbaru.

 fasilitas kesehatan

"Dengan hampir 11.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, fasilitas pelayanan primer ini perlu terus dikuatkan melalui penjaminan mutu dan akreditasi serta kredensialing yang baik," katanya.

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, inovasi dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien yang didukung oleh sistem informasi pelaporan yang lebih ringkas dan andal amat diperlukan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 mengenai transformasi teknologi digital sistem kesehatan di Indonesia yang diharapkan bisa seefisien mungkin.

 BACA JUGA:

Menurut M. Subuh, diperlukan sistem pelaporan yang terintegrasi di Puskesmas guna memantau kinerja dan pemetaan daerah dengan tingkat pasien hipertensi tidak terkontrol, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/298/3175035//keracunan-u7WP_large.jpg
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166155//menkes-lpnA_large.jpg
20 Anak Meninggal, Menkes Dorong Vaksinasi Campak Massal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/338/3161875//puskesmas-tSYP_large.jpg
Dinkes DKI Targetkan 44 Puskesmas Bisa Melayani Psikolog untuk Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/320/3146324//hewan-itdp_large.jpg
Apa Itu BPJS Hewan? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/1/3141638//partai_perindo_kirim_kontainer_kesehatan_ke_berbagai_daerah_bentuk_perjuangan_partai_terhadap_masyarakat-iIzK_large.jpg
Partai Perindo Kirim Kontainer Kesehatan ke Berbagai Daerah, Bentuk Perjuangan Partai Terhadap Masyarakat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement