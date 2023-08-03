5 Kesalahan yang Bikin Berat Badan Susah Turun!

BANYAK orang yang mengeluhkan sukar sekali menurunkan berat badannya. Padahal punya berat badan yang ideal dan tubuh yang seksi tentu menjadi keinginan banyak orang.

Hidup sehat guna menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Namun diperlukan sikap disiplin dan motivasi yang tinggi agar bisa menjalankan kebiasaan ini dengan baik dan lancar.

Mengumpulkan niat yang kuat dan merencanakan latihan dengan sungguh-sungguh tentu bisa menjadi pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Namun ada pula beberapa kesalahan yang kerap dilakukan dan justru dapat menghilangkan motivasi ketika menurunkan berat badan.

Berikut sejumlah kesalahan yang bikin berat badan susah turun dirangkum dari berbagai sumber:

1. Melakukan workout terlalu intens

Berolahraga secara teratur memang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Tetapi jika Anda melakukan latihan harian secara intens padahal sebelumnya Anda jarang berolahraga maka akan berdampak pada tubuh. Badan akan terguncang, dan juga rasa sakit dan sakit di seluruh tubuh.

BACA JUGA:

2. Tidak fokus terhadap kalori

Cara termudah untuk melacak asupan makanan ketika ingin menurunkan berat badan adalah dengan melihat informasi kalori dan nutrisi dalam makanan yang Anda beli. Meskipun estimasinya terlihat mudah, tapi sulit untuk melakukannya secara akurat jika Anda tidak memiliki pengetahuan.

Penghitungan kalori merupakan cara yang berguna untuk memantau apa yang Anda makan. Namun hal itu bisa menjadi tidak terkendali ketika seseorang terobsesi dengan alih-alih nutrisi. Intinya jangan memilih makanan hanya karena rendah kalori, pertimbangkan juga, jumlah dan kualitas nutrisi yang dikandungnya.

BACA JUGA:

3. Kurang makan serat

Kekurangan makan serat seperti buah dan sayur bisa menyulitkan penurunan berat badan. Apalagi serat larut sangat membantu mengurangi nafsu makan. Oleh karena itu perbanyak makan serat.