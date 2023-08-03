Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Cardiac Arrest Berserta Pertolongan Pertama untuk Menyelamatkannya

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |22:00 WIB
Mengenal Cardiac Arrest Berserta Pertolongan Pertama untuk Menyelamatkannya
Mengenal cardiac arrest beserta dengan cara mengatasinya. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini salah satu peserta lari Pocari Sweat Run Indonesia 2023 dikabarkan meninggal dunia akibat cardiac arrest.

Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara melalui akun Instagram resmi mereka @pocarisportid pada Rabu 1 Agustus 2023.

Cardiac Arrest

Terkait kabar duka tersebut, rupanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu cardiac arrest. Lantas seberapa bahayakah cardiac arrest bagi nyawa manusia? Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (8/3/2023) berikut ulasannya.

Cardiac arrest adalah nama lain dari henti jantung. Ini adalah sebuah kondisi di mana jantung seseorang berhenti berfungsi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan kerusakan otak bahkan kematian bagi penderitanya.

Ketika jantung berhenti mendadak, penderita akan hilang kesadaran karena jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh dan akan berakibat fatal. Cardiac arrest tentu sangat berbahaya.

Jika tidak dilakukan tindakan secara langsung, penderita akan sulit bahkan berhenti bernapas karena jantung yang berhenti secara mendadak. Setelah itu seseorang akan kehilangan kesadaran yang bisa berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067684/apa-itu-kardiomiopati-kelainan-yang-dapat-picu-terjadi-gagal-jantung-ig0sjcFW1I.jpg
Apa Itu Kardiomiopati, Kelainan yang Dapat Picu Terjadi Gagal Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041846/masayu-anastasia-beberkan-kondisi-lembu-usai-terkena-serangan-jantung-wqwxwRPMK9.jpg
Masayu Anastasia Beberkan Kondisi Lembu Usai Terkena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/481/3032354/filipina-bakal-larang-warganya-bikin-konten-mukbang-imbas-meninggalnya-konten-kreator-dongz-E0lYEp8hzz.jpg
Filipina Bakal Larang Warganya Bikin Konten Mukbang, Imbas Meninggalnya Konten Kreator Dongz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029352/dokter-duga-kematian-zhang-zhi-jie-akibat-henti-jantung-ini-penjelasannya-zh42RAs7gp.jpg
Dokter Duga Kematian Zhang Zhi Jie Akibat Henti Jantung, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/487/3028763/dokter-richard-lee-kecewa-dengan-penanganan-tim-medis-saat-bantu-atlet-badminton-zhang-zhi-jie-ini-alasannya-TfJ44nJcAt.jpg
Dokter Richard Lee Kecewa dengan Penanganan Tim Medis saat Bantu Atlet Badminton Zhang Zhi Jie, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/483/3017258/olahraga-pasca-operasi-jantung-aman-keht2BkMiv.jpg
Olahraga Pasca Operasi Jantung, Aman?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement