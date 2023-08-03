Mengenal Cardiac Arrest Berserta Pertolongan Pertama untuk Menyelamatkannya

BELUM lama ini salah satu peserta lari Pocari Sweat Run Indonesia 2023 dikabarkan meninggal dunia akibat cardiac arrest.

Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara melalui akun Instagram resmi mereka @pocarisportid pada Rabu 1 Agustus 2023.

Terkait kabar duka tersebut, rupanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu cardiac arrest. Lantas seberapa bahayakah cardiac arrest bagi nyawa manusia? Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (8/3/2023) berikut ulasannya.

Cardiac arrest adalah nama lain dari henti jantung. Ini adalah sebuah kondisi di mana jantung seseorang berhenti berfungsi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan kerusakan otak bahkan kematian bagi penderitanya.

Ketika jantung berhenti mendadak, penderita akan hilang kesadaran karena jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh dan akan berakibat fatal. Cardiac arrest tentu sangat berbahaya.

Jika tidak dilakukan tindakan secara langsung, penderita akan sulit bahkan berhenti bernapas karena jantung yang berhenti secara mendadak. Setelah itu seseorang akan kehilangan kesadaran yang bisa berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.