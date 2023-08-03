Waktu Terbaik Lakukan Imunisasi Campak pada Anak, Orangtua Wajib Tahu

CAMPAK menjadi salah satu penyakit menular yang terjadi akibat infeksi Morbillivirus. Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus campak di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 32 kali lipat pada 2022 ketimbang tahun sebelumnya.

Ternyata kenaikan kasus campak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi campak bagi anak-anak dan dewasa.

Pada periode 2019-2021 saja, lebih dari 1,7 juta bayi di Indonesia belum mendapatkan vaksin dasar. Saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menargetkan eliminasi campak dan rubella secepatnya untuk

2023. Kemenkes juga menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atas tingginya penularan campak di Indonesia. Dari hasil laporan, kasus penularan campak ada di 31 provinsi hingga Desember 2022 lalu. Campak merupakan salah satu penyakit dalam golongan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Penyakit campak harus segera ditangani karena berisiko menyebabkan komplikasi serius, seperti pneumonia, bronkitis, hingga kematian. Namun, kondisi tersebut dapat dicegah apabila penderita telah mendapatkan imunisasi campak.

Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou menjelaskan imunisasi campak biasanya dilakukan dengan pemberian vaksinasi MMR (Mumps, Measles, Rubella), yaitu vaksin yang berfungsi untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella.

Di mana, ketiga penyakit tersebut cukup rentan menyerang anak-anak karena daya tahan tubuhnya yang masih dalam perkembangan.